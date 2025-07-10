Китай отреагировал на арест своих граждан в Украине по подозрению в шпионаже: подробности

Флаг Китая / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Китая заявило, что изучает информацию об аресте двух граждан КНР в Украине.

Об этом пишет Newsweek.

По имеющимся данным, отца и сына подозревают в шпионаже по украинской программе противокорабельных ракет «Нептун».

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Представитель МИД КНР Мао Нин заявила во время брифинга 10 июля, что «права китайских граждан должны быть защищены, согласно международному праву».

В Пекине подчеркнули, что Китай не является участником войны в Украине и не снабжает оружием ни одной из сторон конфликта.

Несмотря на это во время войны стратегическое партнерство между Китаем и Россией углубилось. В частности Пекин сыграл ключевую роль в поддержке российской экономики в условиях санкций, продолжая масштабные закупки нефти у Москвы.

Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины задержала двух граждан Китая, подозреваемых в шпионской деятельности, связанной с разведкой секретных технологий производства украинских противокорабельных ракет «Нептун».

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Среди фигурантов — 24-летний гражданин КНР, бывший студент киевского технического вуза, оставшийся в Украине после того, как был отчислен в 2023 году по академической неуспеваемости.

Второй подозреваемый — его отец, проживающий в Китае, но периодически приезжавший в Украину для личной координации действий сына.

Следствие установило, что молодой человек имел целью получить техническую документацию, связанную с разработкой ракетного комплекса «Нептун». В частности, он пытался завербовать украинского специалиста, имеющего доступ к инновационным разработкам в сфере обороны.

Согласно законодательству, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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