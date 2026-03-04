ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
587
Время на прочтение
1 мин

Китай решил защитить Мадрид от угроз Трампа — детали спора

Китай официально поддержал Испанию после угроз Дональда Трампа разорвать торговые отношения с Мадридом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Представитель МИД Китая Мао Нин

Представитель МИД Китая Мао Нин / © Associated Press

Китай принял защиту Испании, на которую набросился Трамп за отказ американцам использовать свои военные базы для ударов против Ирана.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат прокомментировала сообщение о том, что Трамп пригрозил полностью разорвать торговые связи с Испанией из-за отказа Мадрида предоставить свои авиабазы для ударов по Ирану. По ее словам, торговля «не должна превращаться в инструмент давления или оружия».

«Торговые связи между государствами не следует использовать как орудие политического принуждения», — сказала представитель МИД Китая.

Почему «избили горшки» Мадрид и Вашингтон

Напомним, 2 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна не будет поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана.

Вчера, 3 марта, Трамп пригрозил, что США разорвут все торговые отношения с Испанией после спора за военные базы и ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП.

В ответ премьер Испании Педро Санчес подверг критике военную операцию США и Израиля против Ирана, вспомнив негативные последствия войны в Ираке.

Дата публикации
Количество просмотров
587
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie