Китай решил защитить Мадрид от угроз Трампа — детали спора

Китай принял защиту Испании, на которую набросился Трамп за отказ американцам использовать свои военные базы для ударов против Ирана.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат прокомментировала сообщение о том, что Трамп пригрозил полностью разорвать торговые связи с Испанией из-за отказа Мадрида предоставить свои авиабазы для ударов по Ирану. По ее словам, торговля «не должна превращаться в инструмент давления или оружия».

«Торговые связи между государствами не следует использовать как орудие политического принуждения», — сказала представитель МИД Китая.

Почему «избили горшки» Мадрид и Вашингтон

Напомним, 2 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна не будет поддерживать военную операцию США и Израиля против Ирана.

Вчера, 3 марта, Трамп пригрозил, что США разорвут все торговые отношения с Испанией после спора за военные базы и ее отказа повысить военные расходы до 5% ВВП.

В ответ премьер Испании Педро Санчес подверг критике военную операцию США и Израиля против Ирана, вспомнив негативные последствия войны в Ираке.