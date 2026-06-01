Китай резко отреагировал на помощь Украине: Пекин увидел опасность в решении Японии

Китай раскритиковал решение Японии направить офицеров Сил самообороны в миссию НАТО, координирующую военную помощь Украине.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

По данным японских медиа, правительство Японии решило направить четырех офицеров на военную базу в Германии. Там они должны ознакомиться с программами помощи Украине, реализуемыми под эгидой НАТО.

В Пекине заявили, что обеспокоены подобными действиями Токио. Китайская сторона считает, что Япония якобы продвигает ремилитаризацию и расширяет географию своей военной активности.

«Китай обеспокоен действиями японской стороны, которая активно продвигает процессы ремилитаризации и расширяет географию своей военной деятельности. Мы призываем международное сообщество сохранять высокую бдительность по поводу проявлений нового японского милитаризма», — заявил Линь Цзянь.

По его словам, участие японских военных в подобных структурах может противоречить пацифистским обязательствам Японии. В МИДе КНР также утверждают, что инфраструктура НАТО якобы подрывает региональную стабильность.

«Создание такой инфраструктуры под эгидой НАТО подрывает региональную стабильность и не соответствует статусу декларируемого Японией мирного государства», — добавил представитель китайского МИД.

Угроза «второго фронта» от РФ

Напомним, министерство обороны Японии в пятницу, 29 мая, объявило, что страна впервые отправит офицеров Сил самообороны в расположенное в Германии командование НАТО для участия в миссии по Украине.

Отметим, что Токио активизирует сотрудничество с НАТО на фоне серьезного беспокойства из-за роста военного присутствия Москвы в регионе. Как ранее предупреждали аналитики, Россия резко усилила военную активность на Дальнем Востоке, что заставляет Японию срочно укреплять свои северные рубежи.

Эксперты предполагают, что РФ может готовить «отвлекающую операцию» в районе острова Хоккайдо. По самому худшему сценарию, Россия способна открыть там второй фронт, если Япония будет сосредоточена на потенциальном кризисе с Китаем на юге. На фоне этих угроз Россия уже развернула истребители Су-35 и противокорабельные ракеты на спорных островах, а Охотское море постепенно превращает в заповедник для своих атомных подлодок.

