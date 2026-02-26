Китай резко поднял цены на оптоволокно для РФ: как это может повлиять на войну в Украине

Флаг Китая / © Reuters

С 2026 года китайские поставщики резко повысили цены на оптоволокно для российских заказчиков — в среднем в 2,5–4 раза.

Об этом сообщила директор по развитию и эксплуатации услуг связи компании "Телеком биржа", пишут российские медиа.

По словам экспертов, дефицит оптического волокна растет не только в России, но и мире. Одной из причин является стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, что значительно увеличило спрос на соответствующую инфраструктуру.

Китай обеспечивает более 60% мирового производства оптоволокна, поэтому российские компании вынуждены покупать его по ценам внутреннего китайского рынка. Об этом заявил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.

В то же время, по его словам, в 2025 году произошла своеобразная "революция" в потреблении оптоволокна. Россия и Украина начали активно применять его в FPV-дронах, управляемых по кабелю протяженностью до 50 км. Такие беспилотники сложнее обнаружить или заглушить радиоэлектронной борьбой, ведь они не излучают радиосигнал.

По данным аналитика Центра исследования волоконно-оптических кабелей Пекинского университета почты и телекоммуникаций Чунь Шэна, в 2025 году Россия потребила около 10,5% мирового рынка оптоволокна. В предыдущие годы этот показатель не превышал 1%, что свидетельствует о резком росте потребностей из-за военных и технологических факторов.

Дрон на оптоволокне

Почему это важно

Российские войска активно внедряют использование дронов на оптоволоконном управлении. Ранее такие беспилотники преимущественно применялись непосредственно в зоне боевых действий, однако постепенное увеличение их дальности расширяет возможности ударов. Теперь они способны добираться до городской инфраструктуры и тыловых районов.

В частности, российский FPV-дрон на оптоволокне зафиксировали на северной окраине Харькова — примерно в 23,4 км от государственной границы с РФ. Это свидетельствует об изменении тактики применения таких беспилотников и потенциальном росте угрозы для гражданских объектов в приграничных регионах.

Также напомним, что в российских беспилотниках, которыми оккупанты атакуют Украину, обнаружили китайские МЭШ-модемы. Это затрудняет противодействие средствами радиоэлектронной борьбы и позволяет российским войскам адаптироваться к изменениям на поле боя.