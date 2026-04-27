Китай сделал первое заявление после покушения на Трампа: что сказали в МИДе КНР

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Китай отреагировал на стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходило торжественное мероприятие с участием чиновников США и президента Дональда Трампа.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил на пресс-конференции, что Пекин следит за ситуацией, передает агентство Sky News.

"Китай уделяет внимание этому инциденту со стрельбой", - сказал он.

Реклама

Линь Цзянь также подчеркнул, что Китай выступает против незаконного насилия.

"Мы последовательно выступаем против и осуждаем акты незаконного насилия", - заявил представитель МИД КНР.

Заявление прозвучало на фоне подготовки визита Дональда Трампа в Пекин. Он планирует посетить Китай 14 и 15 мая для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Это должно стать первым визитом Трампа в Китай за восемь лет.

Что известно о покушении на Трампа

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton, где проходило торжественное мероприятие с участием топовых американских чиновников.

Реклама

По предоставленной информации, 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии открыл огонь внутри здания. Это повлекло за собой панику и немедленную реакцию спецслужб.

По предварительным данным следствия, целью нападавшего были представители администрации. Официальные лица отмечают, что «вполне вероятно» главной мишенью стрелка был президент США Дональд Трамп.

Событие произошло во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома — традиционного мероприятия, которое посещают журналисты, политики и звезды. Вопрос безопасности на таких событиях обычно приоритетен, однако на этот раз злоумышленнику удалось пронести оружие внутрь гостиницы.

Манифест нападающего

За 10 минут до нападения стрелок направил родственникам манифест, в котором объяснил мотив своих действий.

Реклама

Текст обращения насчитывает более 1000 слов. В нем Коул Томас Аллен назвал себя «дружественным федеральным убийцей».

Я гражданин Соединенных Штатов Америки. То, что делают мои представители, отражается на мне. И я больше не хочу разрешать педофилу, насильнику и предателю покрывать мои руки его преступлениями», — говорится в манифесте.

В документе мужчина также описал «правила ведения боя» и назвал целями чиновников администрации Трампа — «от самых высоких по рангу до низших».

Новости партнеров