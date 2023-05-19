Китай сделал предложение Казахстану и еще четырем постсоветским странам: речь идет об обороноспособности

В пятницу, 19 мая, глава КНР Си Цзиньпин на встрече с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана предложил расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере.

Об этом сообщает государственное китайское агентство "Синьхуа".

Первый в истории очный саммит "Китай — Центральная Азия", получивший название С5, состоялся в Сиане — древней китайской столице, откуда когда-то брал начало знаменитый "шелковый путь".

По итогам переговоров Си заявил о готовности Китая "укрепить оборону" центральноазиатских республик, повысить их возможности безопасности, чтобы "обеспечить мир в регионе".

Он также сообщил о планах выделить 26 млрд юаней ($3,6 млрд) в виде финансовой поддержки и "безвозмездной помощи", не уточняя, на что именно будут направлены эти средства.

Китай также предлагает создать китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития, ускорив строительство линии D газопровода Китай — Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом и вообще — "развивать энергетическое сотрудничество по всей производственной цепочке и активизировать взаимодействие в области новой энергетики и мирного использования атомной энергии”.

Следует отметить, что такие предложения КНР ослабят влияние Москвы в Центральной Азии. В конце концов, сами постсоветские азиатские страны, ранее находившиеся в орбите Кремля, стремятся удалиться от России, которая стала "токсичной" из-за войны в Украине и санкций Запада.

Напомним, из-за угрозы оказаться под санкциями США Казахстан закрыл свои границы для товаров так называемого "параллельного импорта" в Россию. Это произошло после визита в Астану американских чиновников во главе с помощницей заместителя министра финансов США Элизабет Розенберг.

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