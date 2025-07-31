Китай сделал циничное заявление об избытке оружия в Украине

Война в Украине / © ТСН

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Представитель Китая на заседании Совета Безопасности ООН цинично выразил обеспокоенность из-за большого количества оружия и боеприпасов в зоне боевых действий в Украине.

Заявление заместителя постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуана цитирует Укринформ.

По его словам, это большое количество оружия «вызывает новые жертвы и повреждения инфраструктуры».

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«Нас беспокоит рост разнообразия и ассортимента оружия, а также рост его смертоносности и разрушительной силы», — заявил китайский представитель.

При этом он отметил развертывание на поле боя боевых роботов. Это, по его словам стало свидетельством того, что война превращается в «полигон для испытания нового оружия».

Представитель Китая убеждал, что его страна «с первого дня войны» выступает за мирное урегулирование и «активно работает ради мира».

Гэн Шуан заявил, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и якобы строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

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Продолжение торговых отношений с Россией представитель Китая объяснил тем, что государство-агрессор не находится под санкциями Совбеза ООН, поэтому это не является нарушением международного права.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в содействии российской военной агрессии против Украины. Временный поверенный в делах США в ООН Дороти Ши заявила, что Пекин должен прекратить помощь Москве, в частности поставки товаров двойного назначения.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия без скрытой поддержки Китая не смогла бы продолжать войну против Украины. Помощь Пекину происходит, в частности, через закупку российской нефти.