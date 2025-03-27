Китай сделал угрожающее предупреждение Тайваню после военных учений

Китайские войска провели обучение у Тайваня / © Associated Press

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Китайские военные провели масштабные учения вокруг Тайваня, после чего представитель министерства обороны Китая Ву Цянь заявил, что самоуправляющийся остров "никогда не был страной, не является ею сейчас и никогда не будет".

Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на состоявшуюся в четверг 27 марта пресс-конференцию военного ведомства Китая.

Китайский военный представитель Ву Цянь заявил, что учения, в которых принимали участие более 50 военных самолетов, были направлены на "проверку и совершенствование боевых возможностей войск".

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По его словам, проведенные маневры были "строгим наказанием для тайваньских сепаратистских активистов" и "предупреждением силам интервенционистов", имея в виду Соединенные Штаты, главного поставщика оружия для острова.

Представитель минобороны КНР заявил, что учения были "совершенно необходимыми и оправданными", подчеркнув, что китайские вооруженные силы "остаются готовыми к борьбе и победе в войне".

"Мы готовы сражаться, побеждать и решительно победить все сепаратистские попытки. Любая попытка отделить Тайвань от родины обречена на провал", - заверил Ву Цянь.

Масштабные военные учения у самоуправляющегося острова с демократическими властями состоялись через четыре дня после речи президента Тайваня Уильяма Лая, которого власти в Пекине называют "сепаратистом". Тайваньский лидер впервые назвал Китай "враждебной внешней силой".

Напомним, 15 марта истребитель ВМС Китая J-15 разбился во время тренировочного полета в южной провинции Хайнань.