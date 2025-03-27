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Китай сделал угрожающее предупреждение Тайваню после военных учений
В учении китайской армии возле самоуправляющегося острова участвовало более 50 военных самолетов.
Китайские военные провели масштабные учения вокруг Тайваня, после чего представитель министерства обороны Китая Ву Цянь заявил, что самоуправляющийся остров "никогда не был страной, не является ею сейчас и никогда не будет".
Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на состоявшуюся в четверг 27 марта пресс-конференцию военного ведомства Китая.
Китайский военный представитель Ву Цянь заявил, что учения, в которых принимали участие более 50 военных самолетов, были направлены на "проверку и совершенствование боевых возможностей войск".
По его словам, проведенные маневры были "строгим наказанием для тайваньских сепаратистских активистов" и "предупреждением силам интервенционистов", имея в виду Соединенные Штаты, главного поставщика оружия для острова.
Представитель минобороны КНР заявил, что учения были "совершенно необходимыми и оправданными", подчеркнув, что китайские вооруженные силы "остаются готовыми к борьбе и победе в войне".
"Мы готовы сражаться, побеждать и решительно победить все сепаратистские попытки. Любая попытка отделить Тайвань от родины обречена на провал", - заверил Ву Цянь.
Масштабные военные учения у самоуправляющегося острова с демократическими властями состоялись через четыре дня после речи президента Тайваня Уильяма Лая, которого власти в Пекине называют "сепаратистом". Тайваньский лидер впервые назвал Китай "враждебной внешней силой".
Напомним, 15 марта истребитель ВМС Китая J-15 разбился во время тренировочного полета в южной провинции Хайнань.