Китай сделал важное предупреждение о войне на Ближнем Востоке

Глава китайского МИД призвал стороны конфликта остановить военные операции.

Глава МИД Китая Ван И

Глава МИД Китая Ван И / © Associated Press

Длительный конфликт на Ближнем Востоке подрывает региональную экономику и разрушает безопасность и стабильность во всем мире. Поэтому Китай призывает остановить боевые действия и перейти к дипломатии.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Египта Абделем Абидином в четверг, 12 марта, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

«Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку „стоп“ военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — подчеркнул глава китайской дипломатии.

Ван И также добавил, что Китай и Египет, как ответственные страны, выступают за решение региональных проблем путем диалога и консультаций и выступают против «применения силы на каждом шагу».

Он подчеркнул, что Китай готов поддерживать связь и координацию со странами региона, включая Египет, и «продолжать играть конструктивную роль в стремлении к миру».

Война в Иране - что известно о позиции Китая

Ранее в китайском МИД заявили, что Китай выступает против «любых действий», направленных против нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Министр иностранных дел КНР Ван И озвучил пять принципов для урегулирования ситуации вокруг Ирана: уважение национального суверенитета, отказ от злоупотребления силой, невмешательство во внутренние дела, содействие политическому урегулированию и конструктивная роль ведущих стран мира.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщали, что Китай готовится поддержать Иран финансами и запчастями для ракет, в то же время Россия уже передает Тегерану спутниковые данные для атак на США.

