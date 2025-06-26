Спикер МИД Китая Го Цзякунь / © fmprc.gov.cn

Китай категорически опровергает информацию о том, что он снабжал оружие любой стороной конфликта в Украине.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь во время брифинга 26 июня 2025 года заявил, что обвинения со стороны НАТО являются «клеветой».

По словам Го Цзякуня, позиция Китая относительно войны в Украине всегда была последовательной:

Содействие мирным переговорам: Китай постоянно призывает к политическому разрешению кризиса.

Никакого оружия Пекин утверждает, что никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта.

Контроль за товарами двойного назначения Китай строго контролирует экспорт товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

«Объективная и справедливая позиция и конструктивная роль Китая были широко признаны международным сообществом, а дезинформация НАТО не может ослепить глаза мира», — подчеркнул спикер.

В то же время Го Цзякунь отказался комментировать сообщения украинских СМИ о возможном отправке 600 китайских военных в Россию для получения боевого опыта.

Ранее мы сообщали, что Китай оказывает России военную помощь, поставляя критически важные компоненты для оружия, такие как детали для дронов и артиллерийские боеприпасы, хотя избегает прямых поставок готовых боеприпасов, чтобы избежать международных санкций.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил обеспокоенность все более глубоким участием Китая в войне, которую Россия ведет против Украины.