Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
6600
Время на прочтение
1 мин

Китай сделал заявление о поставке оружия России

Пекин категорически отрицает какие-либо поставки оружия сторонам войны в Украине.

Автор публикации
Руслана Сивак
Спикер МИД Китая Го Цзякунь

Спикер МИД Китая Го Цзякунь / © fmprc.gov.cn

Китай категорически опровергает информацию о том, что он снабжал оружие любой стороной конфликта в Украине.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь во время брифинга 26 июня 2025 года заявил, что обвинения со стороны НАТО являются «клеветой».

По словам Го Цзякуня, позиция Китая относительно войны в Украине всегда была последовательной:

  • Содействие мирным переговорам: Китай постоянно призывает к политическому разрешению кризиса.

  • Никакого оружия Пекин утверждает, что никогда не предоставлял оружие ни одной из сторон конфликта.

  • Контроль за товарами двойного назначения Китай строго контролирует экспорт товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

«Объективная и справедливая позиция и конструктивная роль Китая были широко признаны международным сообществом, а дезинформация НАТО не может ослепить глаза мира», — подчеркнул спикер.

В то же время Го Цзякунь отказался комментировать сообщения украинских СМИ о возможном отправке 600 китайских военных в Россию для получения боевого опыта.

Ранее мы сообщали, что Китай оказывает России военную помощь, поставляя критически важные компоненты для оружия, такие как детали для дронов и артиллерийские боеприпасы, хотя избегает прямых поставок готовых боеприпасов, чтобы избежать международных санкций.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил обеспокоенность все более глубоким участием Китая в войне, которую Россия ведет против Украины.

