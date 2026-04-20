Китай сделал заявление об Ормузском проливе: какова позиция Си Цзиньпина

Китай сделал заявление об Ормузском проливе

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Си Цзиньпин добавил, что необходимо немедленно прекратить огонь и сохранить проход судов по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Китай призывает к немедленному и полному прекращению огня, поддерживает все усилия по восстановлению мира и настаивает на разрешении споров политическими и дипломатическими средствами. Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, отвечающего общим интересам стран региона и международного сообщества», — заявил Си в телефонном разговоре.

Также он добавил, что Китай поддерживает стремление стран Ближнего Востока иметь возможность «самостоятельно определять свое будущее и судьбу».

Разговор между политиками состоялся сегодня, 20 апреля, на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.

Для Китая тема войны в Иране имеет стратегическое значение, ведь эта страна является главным покупателем иранской нефти. Любые блокирования и ограничения Ормузского пролива могут повлиять на энергетическую устойчивость Китая.

Война в Иране — последние новости

Напомним, недавно Иран высмеял призыв Европейского Союза открыть Ормузский пролив. Руководитель внешней политики ЕС Кая Каллас написала, что согласно международному праву транзит через водные пути, такие как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и свободным.

На что она получила такой ответ: «Ах, это же „международное право“?! То, которое ЕС достает из нафталина, чтобы поучить других, одновременно молча одобряя американо-израильскую агрессивную войну и закрывая глаза на зверства, совершенные против иранцев?!»

Такой ответ дал представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Перед этим Китай заявил, что готов забрать обогащенный уран из Ирана себе. Речь идет примерно о 440 кг обогащенного урана. По требованию Дональда Трампа, этот уран должен быть изъят с территории Ирана. Китай сделает это, если Вашингтон и Тегеран обратятся с таким предложением.

В Пекине было предложено два варианта: либо транспортировать обогащенный уран в Китай, либо разбавить уран на месте до уровня, пригодного для гражданского использования.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что «осчастливил» Китай открытием Ормузского пролива. Китай в ответ пообещал не отправлять оружие Ирану.

«Китай очень счастлив, что я окончательно открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них и для всего мира тоже. Такая ситуация никогда больше не повторится», — заявил Трамп.