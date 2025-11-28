- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2233
- Время на прочтение
- 1 мин
Китай сделал заявление относительно мирного урегулирования в Украине
Пресс-секретарь китайского МИД подчеркнула, что Китай взаимодействует как с Россией, так и с Украиной, для скорейшего завершения войны.
Китай заявил о своей поддержке мирных переговоров для урегулирования «украинского кризиса» — так официальный Пекин называет войну, развязанную Россией против Украины.
Об этом заявила на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ.
При этом чиновница добавила, что Китай взаимодействует как с Россией, так и с Украиной, для скорейшего завершения войны.
«С самого начала кризиса Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, всегда взаимодействовал со всеми сторонами, включая Украину и Россию, и играл конструктивную роль для поиска политического решения конфликта», — заявила Мао Нин.
Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства заверила, что ее страна поддерживает «все усилия, способствующие миру».
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором обсуждали войну в Украине.