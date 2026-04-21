ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
570
Время на прочтение
2 мин

Китай сделал жесткое заявление в сторону Японии: что возмутило Пекин

МИД Китая обвинил Японию в ремилитаризации и «предательстве истории» из-за экспорта оружия.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
МИД Китая

МИД Китая / © fmprc.gov.cn

Министерство иностранных дел КНР выразило серьезную обеспокоенность решением Японии ослабить ограничения на экспорт оборонной техники. В Пекине осудили эти действия, назвав их отходом от мирного курса и угрозой международной безопасности.

Об этом сообщает Clash Report.

В чем обвиняет Китай Японию

В МИД Китая заявили, что по международным соглашениям Япония должна быть полностью разоружена и не вправе развивать военную промышленность. Там также напомнили, что японская конституция запрещает стране иметь большую армию и вести войну.

«Недавние опасные шаги Японии в военной и сфере безопасности развенчали ее самопровозглашенные ярлыки мирной нации и сторонника принципа исключительно оборонной ориентации», — заявили в министерстве.

Китайские дипломаты утверждают, что ускоренная ремилитаризация Японии является подтвержденным фактом, а действия Токио воспринимаются как уклонение от исторической ответственности.

«Амнезия истории означает предательство. Отрицание ответственности означает повторение преступлений. Задумается ли Япония о своем прошлом — или исказит его? Вердикт истории нельзя переписать», — говорится в сообщении МИД Китая.

Какой будет реакция Китая и партнеров

Пекин призвал мир к бдительности, подчеркнув, что эксперты обеспокоены запуском «военного механизма» Японии.

«Международное сообщество будет оставаться в состоянии повышенной бдительности. Новому милитаризму никогда не будет позволено распространиться. Такие шаги встретят решительный ответ. Миролюбивые нации не будут терпеть исторический ревизионизм», — подытожили в китайском ведомстве.

Напомним, ранее в Китае заявляли, что готовы взять в свое распоряжение или способствовать снижению уровня обогащения высокообогащенного урана, который Иран хранит на своей территории.

Дата публикации
Количество просмотров
570
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie