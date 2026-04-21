Китай сделал жесткое заявление в сторону Японии: что возмутило Пекин

Министерство иностранных дел КНР выразило серьезную обеспокоенность решением Японии ослабить ограничения на экспорт оборонной техники. В Пекине осудили эти действия, назвав их отходом от мирного курса и угрозой международной безопасности.

В чем обвиняет Китай Японию

В МИД Китая заявили, что по международным соглашениям Япония должна быть полностью разоружена и не вправе развивать военную промышленность. Там также напомнили, что японская конституция запрещает стране иметь большую армию и вести войну.

«Недавние опасные шаги Японии в военной и сфере безопасности развенчали ее самопровозглашенные ярлыки мирной нации и сторонника принципа исключительно оборонной ориентации», — заявили в министерстве.

Китайские дипломаты утверждают, что ускоренная ремилитаризация Японии является подтвержденным фактом, а действия Токио воспринимаются как уклонение от исторической ответственности.

«Амнезия истории означает предательство. Отрицание ответственности означает повторение преступлений. Задумается ли Япония о своем прошлом — или исказит его? Вердикт истории нельзя переписать», — говорится в сообщении МИД Китая.

Какой будет реакция Китая и партнеров

Пекин призвал мир к бдительности, подчеркнув, что эксперты обеспокоены запуском «военного механизма» Японии.

«Международное сообщество будет оставаться в состоянии повышенной бдительности. Новому милитаризму никогда не будет позволено распространиться. Такие шаги встретят решительный ответ. Миролюбивые нации не будут терпеть исторический ревизионизм», — подытожили в китайском ведомстве.

