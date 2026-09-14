Китай шпионит за США: Трамп прокомментировал скандальный отчет об Иране

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп заявил, что Китай шпионит за США так же, как и Вашингтон за Пекином.

Об этом сообщает Fox News.

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Заявление прозвучало на фоне отчетов о том, что китайские структуры могли предоставить Ирану спутниковые снимки перед смертоносным ракетным ударом, в результате которого погибли три американских военнослужащих.

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Во время общения с журналистами на борту Air Force One Трампу задали вопрос о публикации The Wall Street Journal. В материале говорится, что китайские компании якобы предоставили Тегерану спутниковые снимки высокого разрешения авиабазы Муваффак Салти в Иордании перед атакой 17 июля.

«Они делают примерно то же, что делаем мы», — ответил Трамп.

Отвечая на вопрос, планирует ли он поднять этот вопрос с лидером КНР Си Цзиньпином во время его визита в США, Трамп отметил, что Си «ведет себя вполне разумно», добавив, что «мы также ведем себя разумно».

«Знаете, что говорят? Что Китай шпионит за нами. Я говорю: вы правы, но и мы шпионим за ними тоже», — заявил американский президент.

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По данным The Wall Street Journal, официальные лица США связывают полученные Ираном спутниковые снимки с июльским ударом по базе в Иордании. Источники издания называют это самым четким доказательством того, что поддержка Ирана со стороны китайских структур привела к смертельным последствиям для американских сил.

В то же время, американские чиновники не назвали конкретных китайских компаний и не обвинили официальный Пекин в прямой причастности к нападению.

Напомним, американские солдаты из погибших в Иордании 17 июля во время отражения массированной иранской атаки с применением баллистических ракет и беспилотников.

Ранее мы писали о том, что встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа может не состояться, поскольку Китай пригрозит отменой запланированного саммита лидеров двух государств, если Вашингтон к этому моменту примет новый пакет военной помощи Тайваню.

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