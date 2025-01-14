Китай смоделировал уничтожение спутников Starlink за 12 часов: угроза милитаризации космоса

Спутниковая группировка SpaceX используется для обеспечения интернет-связи, но в то же время имеет значительный военный потенциал, что, по словам китайских ученых, может представлять угрозу космической безопасности Китая.

Китайские исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики под руководством Ву Юньхуа провели компьютерное моделирование космической операции, в которой 99 спутников-перехватчиков за 12 часов способны уничтожить почти 1400 спутников Starlink.

Об этом пишет издание "360ua".

Starlink, спутниковая группировка SpaceX, используется для обеспечения интернет-связи, но в то же время имеет значительный военный потенциал, что, по словам китайских ученых, может представлять угрозу космической безопасности Китая.

Китайские перехватчики действуют парами, используя алгоритм искусственного интеллекта, вдохновленный техникой охоты китов. Этот метод позволяет эффективно маневрировать, подходить к целям и уничтожать их с помощью высокотехнологичного оборудования, в частности, лазеров.

Исследователи столкнулись с рядом трудностей:

• Отслеживание спутников Starlink. Система должна работать с десятками тысяч объектов.

• Точность расчетов. Для успешной операции необходимо учитывать орбиты каждого спутника.

• Зарядка оборудования.

Все эти проблемы были решены с помощью бинарного алгоритма искусственного интеллекта.

Это исследование подчеркивает растущую напряженность в сфере космических технологий. Моделирование указывает на возможность милитаризации космоса, которая может привести к эскалации конфликтов между странами.

Специалисты отмечают необходимость международного регулирования в области космической безопасности, чтобы избежать подобных сценариев в реальности.

Ранее The Economist писал о том, какой будет война в космосе между сверхдержавами.