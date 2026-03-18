Китай снова заговорил о "воссоединении" с Тайванем: что придумал Пекин

Китай предложил Тайваню так называемое "воссоединение", пообещав обеспечить энергетическую безопасность острова на фоне глобальной нестабильности из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил спикер Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает Reuters.

По его словам, в случае "мирного воссоединения" Тайвань получит стабильные поставки энергоресурсов и лучшие условия жизни.

"Мы готовы обеспечить тайваньских соотечественников надежной энергетической безопасностью", - заявил он.

Энергетический кризис как контекст

На фоне войны на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив многие страны ищут альтернативные источники энергии.

Тайвань ранее получал значительную часть сжиженного газа из Катара, однако уже диверсифицировал поставки и имеет ресурсы на ближайшие месяцы.

Президент Тайваня Лай Чин-то заявил, что остров обеспечен энергоресурсами, а с июня планируется увеличение импорта газа из США.

Реакция Тайваня

Официальный Тайбэй традиционно отвергает претензии Пекина на суверенитет и подчеркивает, что только народ Тайваня имеет право решать свое будущее.

Ни одна из ведущих политических сил острова не поддерживает идею "воссоединения" по китайской модели.

Политическое давление

Китай годами продвигает концепцию "одна страна - две системы", предлагая Тайваню автономию в обмен на контроль Пекина.

В то же время, Пекин не отказывается от возможности применения силы для установления контроля над островом.

На этом фоне Китай, крупнейший импортер нефти в мире, уже ограничил экспорт горючего, пытаясь избежать дефицита внутри страны.

Эксперты полагают, что новые заявления Пекина являются частью информационного и политического давления на Тайвань в условиях глобальной энергетической нестабильности.

