Китай "сорвал" блокаду Трампа и пустил свой танкер через Ормузский пролив: детали

Через Ормузский пролив продолжают проходить танкеры, связанные с Ираном, несмотря на объявленную США морскую блокаду.

Об этом говорится в материале Reuters.

По данным судоходных сервисов, в первый полный день действия ограничений в Персидский залив вошел третий танкер, связанный с иранскими перевозками.

Речь идет о судне Peace Gulf под панамским флагом, которое следует в порт Хамрия в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации аналитических компаний, этот танкер обычно транспортирует иранскую нефть и нефтехимическое сырье в другие порты региона для дальнейшего экспорта в Азию.

Ранее проливом также прошли еще два танкера, находящиеся под санкциями США.

В частности, судно "Мурликишан" планирует отправиться в Ирак для загрузки мазута, а другой танкер - Rich Starry, связанный с китайской компанией, перевозит около 250 тысяч баррелей метанола. На его борту находится китайский экипаж.

В Вашингтоне объявили о блокаде иранских портов после провала переговоров с Тегераном. В то же время, ограничения не распространяются на суда, которые не заходят непосредственно в иранские порты.

Министерство иностранных дел Китая подвергло критике действия США, назвав блокаду «опасной и безответственной», и предупредило о риске дальнейшей эскалации напряженности.

Союзники США по НАТО отказались поддержать инициированную Дональдом Трампом морскую блокаду иранских портов.

По данным Reuters, Великобритания и Франция не планируют присоединяться к операции, отмечая необходимость избегания эскалации и возобновления безопасного судоходства.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон сосредоточится на разминировании и обеспечении прохода судов, а не на участии в военных действиях.

Вице-президент США Джей Ди Ванс заявил, что после провала переговоров с Ираном в Пакистане дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Тегерана.