Китай "спасает" Украину, но кто-то другой пользуется войной: что известно

Флаг Китая

Китай предложил Украине новую гуманитарную энергетическую помощь, в то же время чиновники США предупреждают, что Пекин фактически поддерживает российскую агрессию, не используя возможности остановить вторжение.

Об этом сообщает Fox News.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Китай мог бы прекратить поставки технологий двойного назначения и покупку российской нефти и газа, но этого не делает.

Со своей стороны, министр иностранных дел Китая Ван И на полях конференции встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и пообещал предоставление гуманитарной энергетической помощи для восстановления энергосистемы Украины, постоянно подвергающейся ракетным и дроновым ударам со стороны России. Украинская сторона выразила благодарность за этот пакет помощи.

По данным украинских и китайских источников, встреча была посвящена вопросам мирного урегулирования, двусторонних отношений и поддержки энергетического сектора Украины. Пекин не раскрыл деталей и объемов пакета помощи.

Посол Уитакер отметил, что Китай оказывает «критически важную поддержку» российской агрессии, в частности через поставки компонентов для дронов и другого военного оборудования, даже несмотря на публичное дистанцирование от прямых поставок оружия.

Китай и Россия углубили партнерство после начала полномасштабной войны, увеличив торговлю и финансовое сотрудничество. Китай снова является крупнейшим покупателем российской нефти, что обеспечивает Москве доходы, несмотря на западные санкции и ограничения цен.

В Пекине заявляют, что стремятся к конструктивной роли в урегулировании кризиса и не являются стороной конфликта, отрицают поставки летального оружия и поддерживают переговоры. В то же время поддержка Украины гуманитарными пакетами позволяет Китаю сохранить присутствие в потенциальных послевоенных обсуждениях по восстановлению, даже на фоне углубления экономических связей с Москвой.

