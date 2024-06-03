Китай срывает возможность мира: Портников – об отказе КНР участвовать в саммите в Швейцарии

Китай имеет другое видение мира в Украине, которое сейчас активно продвигает МИД КНР, считает Портников.

Решение Китая отказаться от Саммита мира в Швейцарии без России означает, что Пекин срывает возможность мира в ближайшие годы.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников в колонке Эспрессо.

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"Официальный отказ Китая посылать любую свою делегацию на саммит, потому что его организаторы не выполнили по существу главного условия КНР – присутствия в Швейцарии высокопоставленного представителя РФ, очевидно главы МИД Сергея Лаврова, также можно назвать демонстрацией не просто нежелания участвовать в Саммите мира, но и повлиять на руководителей Глобального Юга, чтобы и они не приехали на эту встречу", – считает он.

Также, по его мнению, этим решением Пекин рекомендует другим странам, которые ценят хорошие отношения с КНР, также не принимать участия в Саммите мира, а "заняться подготовкой альтернативной международной конференции, организатором которой Китай, очевидно, видит либо собственную страну, либо близкие". в КНР страны-члены БРИКС".

"Так что можно четко сказать, что Китай действительно решил провести настоящую дипломатическую дуэль с Украиной. Причем руководство КНР осознает, что его вес в мире на фоне Глобального Юга намного более важен и убедителен, чем вес Российской Федерации. По большому счету, Россия не может давить на страны Глобального Юга и чем-то им угрожать, потому что она сама заинтересована в том, чтобы те страны покупали ее нефть. шаги по дальнейшей милитаризации российской экономики и продолжению войны с Украиной, которая была и остается главной политической задачей российского руководителя", – пояснил аналитик.

Кроме того, по его мнению, попыткой срыва саммита в Швейцарии Китаем является другое видение мира в Украине, которое сейчас активно продвигает МИД Китайской Народной Республики. Этот вариант "мирного плана" уже называется даже не китайским, а китайско-бразильским.

Напомним, Китай не примет участия в мирном саммите по Украине. В Reuters назвали причины.

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