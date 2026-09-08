Китай стал более важным поставщиком для военной промышленности РФ, чем для Украины: эксперт объяснил причину

Флаг Китая / © Associated Press

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Китай играет все более важную роль в обеспечении российской военной промышленности. В то же время, Украина постепенно сокращает зависимость от китайских комплектующих благодаря сотрудничеству с США и европейскими странами.

Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ёжак в эфире «КИЕВ24».

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По его словам, Москва использует возможности Китая гораздо активнее, чем Киев. Россия покупает не только отдельные компоненты, но и целые производственные линии и предприятия, помогающие развивать собственное оборонное производство.

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Украина же в последние годы пытается диверсифицировать снабжение и заменять китайские комплектующие продукцией из США и Европы.

«Китай является страной, благодаря которой Россия может продолжать войну», — отметил он.

В то же время Ежак подчеркнул, что Китай не оказывает России прямой военной помощи. Однако китайские товары, технологии и производственные возможности остаются одним из факторов, помогающих Москве поддерживать свою военную машину и продолжать войну против Украины.

Напомним, китайская госкомпания могла тайно поставлять России сырье, необходимое для производства углеродного волокна для ударных беспилотников. По данным расследования The Telegraph и Politico, в начале 2026 года в РФ доставили 46 тонн такого сырья для дочерней структуры Росатома. Груз оформляли под таможенным кодом для гражданского синтетического волокна, что могло скрыть его подлинное назначение. По оценке экспертов, полученного материала могло хватить для производства углеродного волокна примерно для 1300 ударных дронов. Китай отрицает поставки летального оружия России и заявляет, что контролирует товары двойного назначения, однако американские и украинские специалисты считают документы доказательством привлечения китайских госкомпаний в российские военные цепи поставки.

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