Китай стал новым хозяином экономики России: как Москва попала в зависимость от Пекина

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

После 2022 года Россия резко переориентировала свою торговлю на Китай. Из-за западных санкций Москва потеряла доступ ко многим рынкам, технологиям и финансовым инструментам, поэтому именно Пекин стал для нее главным покупателем сырья и поставщиком критически важных товаров.

Об этом говорится в материале DW.

По итогам 2024 года Россия экспортировала в Китай товары примерно на 129 млрд долларов. Основу поставок составляли нефть, уголь и газ, которые Москва вынуждена продавать со значительными скидками.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, с начала полномасштабной войны Китай закупил у России ископаемое топливо более чем на 319 млрд евро. Эти средства стали для Кремля одним из главных источников жесткой валюты на фоне санкций и финансирования войны.

Куда Россия экспортирует ископаемое топливо со времен войны в Украину. В миллиардах евро.

Китай 2024 года продал России товаров почти на 116 млрд долларов. Речь идет прежде всего о машинах, электронике, транспорте и оборудовании, которые заменили западных производителей после их выхода с российского рынка.

Почему Россия все больше зависит от китайских технологий

После введения санкций США, ЕС, Великобритания и их союзники ограничили доступ к передовым технологиям России. Под запрет попали полупроводники, микроэлектроника, точные станки и другие товары двойного назначения, которые могут использоваться в производстве оружия.

Поэтому Москва была вынуждена обратиться в Китай. По данным Bloomberg, в 2025 году именно Китай обеспечивал около 90% российского импорта санкционных технологий.

Для России такие поставки стали гораздо дороже и сложнее. Часть товаров приходится покупать через третьи страны и обходные схемы, а цены на отдельные позиции выросли почти на 90% по сравнению с довоенным периодом.

Китайские технологии помогают России поддерживать производство ракет, беспилотников и других вооружений. Формально Пекин не снабжает Москву готовой военной техникой, однако товары двойного назначения играют важную роль в работе российского оборонно-промышленного комплекса.

Торговля в юанях: как Россия попала в финансовую зависимость

Еще одним следствием санкций стала дедолларизация торговли между Россией и Китаем. После отключения крупных российских банков от SWIFT и заморозки около 300 млрд долларов резервов Центробанка РФ Москва и Пекин ускорили переход на расчеты в рублях и юанях.

По словам Министра финансов РФ Антона Силуанова, в конце прошлого года более 99% двусторонней торговли между странами уже осуществлялось в национальных валютах.

Однако такая "юанизация" создала для России новые риски. Москва периодически сталкивается с дефицитом юаней, более высокой стоимостью заимствований и растущей зависимостью от условий, которые диктует Пекин.

Для Китая это выгодно: более широкое использование юаня усиливает его глобальное экономическое влияние. Страны, хранящие резервы или берущие кредиты в юанях, становятся более привязанными к китайской финансовой системе.

Энергетика как ловушка для Москвы

Россия также пытается углубить энергетическое сотрудничество с Китаем. Кремль заинтересован в расширении трубопроводной инфраструктуры, в частности, в запуске проекта "Сила Сибири-2", который должен поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа в год через Монголию.

Впрочем, реализация этого проекта до сих пор тормозится из-за споров относительно цены и технических условий. Китай, пользуясь слабой переговорной позицией Москвы, не спешит соглашаться с условиями Кремля.

Для Пекина российские энергоносители важны как стабильный наземный источник снабжения, особенно на случай обострения вокруг Тайваня или возможных перебоев в морской логистике. Но для России это означает еще более глубокую привязку к китайскому рынку.

Партнерство становится все менее равным

На фоне войны против Украины Китай стал для России не просто торговым партнером, а практически ключевым экономическим страховым механизмом. Он покупает российское сырье, снабжает критические технологии, помогает обходить часть последствий санкций и в то же время усиливает собственное влияние на Москву.

В то же время, потепление в отношениях между США и Китаем может еще больше усложнить положение Путина. Если Пекин будет делать ставку на стабилизацию отношений с Вашингтоном и защиту своих экономических интересов в США и Европе, то его готовность безоговорочно поддерживать Россию может уменьшиться.

В итоге "безграничное партнерство", о котором говорили Путин и Си Цзиньпин, все больше превращается в асимметричную зависимость. Россия нуждается в Китае гораздо больше, чем Китай нуждается в России.

