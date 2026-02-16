Китай тайно наращивает ядерный арсенал: обнаружили тайные объекты в горах

Китай наращивает ядерный арсенал / © ТСН.ua

Китай строит ряд крупных ядерных объектов в горах провинции Сычуань. Спутники зафиксировали новый комплекс в долине Цзытуна.

Об этом пишет The New York Times.

В провинции Сычуань зафиксировали еще несколько секретных объектов, связанных с ядерным оружием, которые расширились и подверглись модернизации за последние годы.

«Наращивание влияния Китая усложняет усилия по возобновлению глобального контроля над вооружениями по истечении срока действия последнего договора о ядерном оружии между Соединенными Штатами и Россией. Вашингтон утверждает, что любые последующие соглашения должны быть обязательными для Китая, но Пекин не проявил к этому никакого интереса», — пишут журналисты.

Согласно последней ежегодной оценке Пентагона, к концу 2024 года Китай создал более 600 ядерных боеголовок, а к 2030 году планирует увеличить их количество до 1000. Запасы Китая намного меньше, чем у США и РФ, но их рост вызывает беспокойство у США.

Объекты в Сычуане были построены шесть десятилетий назад в рамках Третьего фронта Мао Цзэдуна — проекта защиты китайских лабораторий и заводов по производству ядерного оружия от ударов Соединенных Штатов или Советского Союза.

Напомним, что последнее ключевое соглашение о контроле над ядерным оружием между США и РФ действовало до четверга, 5 февраля. Ее окончание повышает риск новой погони вооружений между двумя крупнейшими ядерными государствами на фоне роста глобальной нестабильности.

Соединенные Штаты неоднократно отмечали необходимость создать новые механизмы ядерного разоружения, в которых Китай должен участвовать вместе с США и Россией. Однако Пекин считает такой подход несправедливым, ведь его ядерные силы значительно меньше, чем у США и РФ.

Издание Fox News ранее сообщало, что Китай больше не создает ядерное оружие исключительно для сдерживания — Пекин использует его как инструмент устрашения союзников США и укрепления своих амбиций доминирования в Азии.

В докладе аналитического центра Hudson Institute говорится, что к середине 2030-х Китай может стать ядерным паритетом США — более 1000 боеголовок, модернизированным арсеналом и полноценной ядерной триадой. Цель Пекина — не ядерная война, а подрыв доверия к «ядерному зонту» США в глазах союзников, особенно в Японии, Южной Корее и на Филиппинах.