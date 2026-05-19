Российские военные / © Associated Press

Реклама

Китай тайно подготовил около 200 российских военных на своих базах для участия в войне против Украины. Об этом свидетельствуют секретные документы и данные европейских разведок. Пекин учил оккупантов управлять дронами, обходить РЭБы и не только.

Об этом говорится в статье Reuters.

Информация о закрытых учебных программах, основное внимание которых уделялось использованию беспилотников, содержится в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном военными чиновниками России и Китая в Пекине 2 июля 2025 года.

Реклама

Документ предусматривал подготовку около 200 российских военных на базах в Пекине и Нанкине. Источники агентства утверждают, что примерно такое количество военнослужащих действительно прошло обучение в КНР. Соглашение также содержало положение о прохождении подготовки сотнями китайских военных на территории России.

Один из представителей европейской разведки отметил, что подготовка российских военных на оперативном и тактическом уровнях, которые позже участвуют в боевых действиях в Украине, свидетельствует о значительно более глубокой вовлеченности Китая в войну в Европе, чем считалось ранее.

«По украинскому кризису Китай последовательно придерживается объективной и беспристрастной позиции и работает над продвижением мирных переговоров. Эта позиция является последовательной, четкой и признается международным сообществом. Соответствующие стороны не должны намеренно провоцировать конфронтацию или перекладывать вину», — заявило Министерство иностранных дел КНР в комментарии для Reuters.

Детали об учениях российских военных в Китае

Согласно договору, который изучило агентство, российских военных обучали работе с:

Реклама

беспилотниками,

системами радиоэлектронной борьбы,

армейской авиацией,

бронетанковой пехотой.

Документ также запрещал любое медийное освещение этих визитов как в России, так и в Китае, а еще требовал не сообщать об учениях третьим сторонам.

По данным двух разведывательных служб, китайские военные посещают Россию для прохождения учений как минимум с 2024 года, однако подготовка российских военнослужащих в Китае стала новой практикой. Источники отмечают, что хотя РФ получила значительный боевой опыт во время войны в Украине, КНР имеет мощную индустрию беспилотников и современные методики подготовки, включая использование летных симуляторов.

Китайская армия не вела масштабных войн уже несколько десятилетий, однако за последние 20 лет страна существенно усилила и модернизировала свои вооруженные силы. В ряде направлений она уже способна конкурировать с военными возможностями США.

Какие именно российские военные прошли подготовку в Китае?

По информации двух европейских разведслужб, значительную часть российских военных, проходивших подготовку в Китае, составляли инструкторы высокого уровня. Ожидается, что они будут передавать полученный опыт и знания другим подразделениям в рамках командной вертикали.

Реклама

Одна из разведслужб сообщила, что смогла идентифицировать нескольких российских военнослужащих, которые после обучения в Китае принимали непосредственное участие в боевых действиях с применением дронов на территории оккупированного Крыма и Запорожской области.

По данным спецслужб, среди этих бойцов были лица в званиях от младшего сержанта до подполковника.

Имена этих людей содержались во внутреннем российском военном документе, с которым ознакомилось агентство. В нем были перечислены военнослужащие, которых направляли в Китай на обучение. В то же время журналисты не смогли самостоятельно подтвердить их дальнейшее участие в войне против Украины.

Та же разведывательная служба считает, что большое количество российских военных, которые проходили подготовку в КНР, впоследствии могло быть отправлено на украинский фронт.

Реклама

Четыре программы подготовки российских войск в Китае

Внутренние отчеты российских военных, которые изучило Reuters, содержат описания четырех программ подготовки бойцов РФ в Китае после их завершения. Один из документов, датированный декабрем 2025 года, касался курса по общевойсковой подготовке для около 50 российских военных в филиале Пехотной академии сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Шицзячжуане.

В отчете отмечалось, что в рамках курса военных обучали применению 82-мм минометов в сочетании с беспилотниками для обнаружения и корректировки целей.

Другой документ описывал учения по противовоздушной обороне на одном из военных полигонов, где использовали ружья радиоэлектронной борьбы, устройства для запуска сетей и дроны для противодействия вражеским беспилотникам. По словам двух чиновников, учения проводились на объекте в Чжэнчжоу. Все это оборудование активно применяется во время войны в Украине.

Третий отчет, также датированный декабрем 2025 года и подписанный российским майором, описывал программу подготовки операторов дронов в Центре подготовки военной авиации НОАК в городе Ибинь. Обучение включало мультимедийные лекции, использование летных симуляторов, а также подготовку к работе с несколькими типами FPV-дронов и еще двумя видами беспилотников.

Реклама

Еще один отчет касался курса, проведенного в ноябре 2025 года в Нанкинском университете военной инженерии пехоты НОАК. Программа включала изучение взрывных технологий, установку мин, разминирование и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

В документе также были фото российских военных в форме во время занятий с китайскими инструкторами. На снимках видно, как российским солдатам демонстрируют инженерное оборудование и обучают методам поиска мин.

К слову, по данным ISW, Китай остается ключевым союзником России, поскольку после атаки украинских дронов на единственный российский завод «Оптические волоконные системы» оккупанты стали полностью зависимыми от поставок китайского оптоволокна. Его используют для наземной связи и создания тактических БпЛА, устойчивых к РЭБ, с дальностью полета до 60 км. Несмотря на то, что китайские поставщики подняли цены на 150%, РФ пока не испытывает дефицита кабелей на фронте благодаря бесперебойному импорту из КНР и старым запасам.

Заметим, в марте пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин отвергла обвинения в двойных стандартах в отношении конфликтов в Иране и Украине, заявив, что Пекин всегда выступает за защиту гражданских и урегулирование споров путем диалога, а не силы. Она призвала ориентироваться на четыре принципа лидера Си Цзиньпина для решения российско-украинской войны, которые включают уважение суверенитета всех стран, соблюдение Устава ООН, учет беспокойств по безопасности и поддержку мирных усилий.

Реклама

Новости партнеров