Китай тайно перебросил более 100 военных кораблей к Тайваню — Reuters

Китайские корабли у берегов Тайваня

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В начале ноября Китай провел масштабное необъявленное развертывание военно-морских сил вокруг Тайваня и в западной части Тихого океана. В маневрах принимали участие более 100 кораблей китайского военно-морского флота и береговой охраны. Пекин официально не сообщал о проведении этих учений, которые тайваньские чиновники расценивают как скрытую кампанию военного запугивания.

Как сообщает Reuters, эти маневры стали одним из крупнейших развертываний китайского флота за всю историю и по своим масштабам превзошли предыдущие официально объявленные учения вблизи Тайваня.

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По оценкам представителей служб безопасности острова, Китай отрабатывал не только сценарии блокады Тайваня, но и более масштабные военные операции в западной части Тихого океана.

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Китай отрабатывал атаки на военные объекты и города

Высокопоставленный представитель органов безопасности Тайваня сообщил агентству Reuters, что в начале ноября китайские военные и береговая охрана одновременно сосредоточили в регионе более 100 судов. В ходе учений отрабатывались сценарии атак на вооруженные силы других государств и города, в частности на территории Тайваня.

По словам собеседника агентства, к маневрам были привлечены скоординированные военно-морские группировки Восточного, Северного и Южного театров военных действий Китая. Такая концентрация сил свидетельствует о подготовке к более масштабным операциям, чем просто возможная морская блокада Тайваня.

Китай также продемонстрировал способность объединять региональные флоты в единую оперативную силу для проведения операций на значительном расстоянии от собственного побережья.

Тайваньские чиновники назвали эти маневры «тихим запугиванием». В отличие от традиционных военных учений, Пекин не объявлял об их начале и не давал официальных объяснений относительно масштабного перемещения кораблей.

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Один из представителей иностранной разведки, с которым пообщалось агентство Reuters, высказал предположение, что отсутствие публичного заявления было преднамеренным. Такой подход позволяет Китаю усиливать военное давление на соседей, избегая при этом значительного дипломатического резонанса.

Тайваньский чиновник сравнил такую тактику с поведением грабителя, который прячет пистолет в кармане, но направляет его на банковского кассира. Жертва вынуждена подчиниться из-за страха, тогда как отсутствие открытой угрозы позволяет избежать срабатывания сигнализации и масштабной реакции правоохранительных органов.

Военная активность Китая продолжается

По информации двух представителей органов безопасности Тайваня, на этой неделе масштабы китайского военно-морского развертывания несколько сократились. В пятницу в пределах так называемой первой цепи островов действовало около 70 китайских судов.

Однако это не означает прекращения военной активности. Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву сообщил в социальной сети X, что группировки Северного, Восточного и Южного театров военных действий Китая вместе с авианосной ударной группой во главе с авианосцем «Ляонин» продолжают действовать в водах к востоку от Филиппин.

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Он также подчеркнул, что активность китайской военной авиации вблизи Тайваня остается высокой.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку ранее заявлял, что Китай отрабатывает операции по ограничению доступа к определенным районам западной части Тихого океана. В них принимают участие авианосец и другие военно-морские соединения.

По информации Reuters, в ходе последних маневров китайская подводная лодка также запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Желтого моря вглубь материковой территории Китая.

В то же время Пекин заявил, что участие авианосца в учениях носит плановый характер и не направлено против какой-либо конкретной страны. Министерство обороны КНР не ответило на запрос Reuters о комментариях относительно масштабного развертывания кораблей.

Демонстрация силы накануне международного саммита

Масштабные маневры прошли на фоне подготовки Китая к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Ожидается, что в ходе встречи президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут очередные переговоры. Тайвань также принимает участие в саммите.

Кроме того, на этой неделе Си Цзиньпин выступил с программной речью по Тайваню, в которой призвал к мирному «воссоединению», однако не упомянул о возможности применения военной силы.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и не отказывается от применения силы для установления контроля над островом. В течение последних пяти лет Пекин систематически усиливает военное давление на Тайбэй, что вызывает беспокойство западных государств из-за риска вооруженного конфликта в регионе.

В то же время китайская государственная газета Global Times в пятницу опубликовала предупреждение в адрес правящей партии Тайваня, заявив, что её стремление к независимости при поддержке внешних сил или с помощью военных средств якобы неизбежно повлечёт за собой серьёзные последствия.

Напомним, советники президента США Дональда Трампа прогнозируют, что Китай может попытаться захватить Тайвань в течение следующих пяти лет.

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