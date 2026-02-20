Китай тайно передает Путину оружие: разоблачили один из "каналов"

Китай тайно вооружает Россию / © Associated Press

Китай в 2025 году существенно нарастил поддержку России в войне против Украины и, вероятно, продолжит углублять сотрудничество с Москвой в 2026 году.

Об этом пишет издание The Japantimes.

«Без постоянной поддержки со стороны Пекина, в частности, поставки компонентов двойного назначения и критически важных минералов для производства дронов, Россия не смогла бы продолжать войну. Лидер КНР Си Цзиньпин стал увереннее в поддержке Путина, а странам Европы все труднее убеждать Пекин способствовать завершению войны», — говорится в материале.

Таиланд превратился в критически важную транзитную точку, по которой товары двойного использования попадают в Москву в обход западных санкций.

Статистика свидетельствует о рекордном скачке торговли: за 11 месяцев 2025 года Россия импортировала из Таиланда дронов на сумму $125 млн. Это составляет 88% всего тайского экспорта беспилотников и в восемь раз превышает показатели предыдущего года. Почти весь этот объем предварительно закупается в Китае (на сумму около $186 млн. за тот же период).

Что известно о «дружбе» России с Китаем

Напомним, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

В своем выступлении после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения самодостаточны и что обе страны продолжат увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.

Военное сотрудничество Китая и России развивается негласно, но устойчиво и все больше влияет на ход войны против Украины.

Журналисты выяснили, что в 2023–2024 годах китайские фирмы передали находящимся под санкциями российским компаниям деталей по меньшей мере на $61 млн.

Почти четверть стоимости этих поставок поступила подсанкционным российским фирмам, связанным с производством иранских беспилотников-камикадзе «Shahed» и работающих в специальной экономической зоне «Алабуга». Такая информация была издана после анализа данных глобальной торговли, собранных компанией Sayari, занимающейся анализом рисков и данных.