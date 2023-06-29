Китай требует отменить санкции США, если Белый дом хочет улучшить отношения между странами — Bloomberg

Министр обороны Китая попал под санкции США в 2018 году из-за закупки российского оружия.

Китай призывает США упразднить санкции против министра обороны КНР Ли Шанфу, если Белый дом хочет, чтобы между китайскими и американскими вооруженными силами поддерживалась связь на высоком уровне.

Об этом заявил спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю, пишет Bloomberg.

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"Сторона США знает причину трудностей в своих военных отношениях с Китаем – она фактически ввела односторонние санкции против Китая. Такие препятствия следует устранить для того, чтобы между двумя странами произошли любые обмены и сотрудничество", – сказал он.

Вижание пишет, что Лю не назвал никаких санкций поименно, но, вероятно, имел в виду просьбу США пообщаться с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого США ввели санкции в 2018 году. Причиной якобы явилась закупка российского оружия.

"Китайские официальные лица ранее четко дали понять своим американским коллегам, что он не встретится с министром обороны Ллойдом Остином, пока США не снимут ограничения. Администрация Байдена пыталась увеличить количество каналов связи с Китаем с тех пор, как Пекин разорвал многие из этих связей в знак протеста против визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань прошлым летом", - сказано в издании.

Напомним, спустя день после визита госсекретаря США Блинкена в Пекин назвал президент США Джо Байден назвал лидера КНР Си Цзиньпина "диктатором". В МИДе Китая отреагировали на заявление лидера Америки и выразили решительный протест американской стороне.

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