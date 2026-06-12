Китай тренировал российских солдат для войны в Украине: ЕС утверждает, что имеет безоговорочные доказательства

Сотни российских оккупантов прошли боевую подготовку в Китае / © Associated Press

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Спецслужбы Европейского Союза раскрыли факты прямой военной поддержки России со стороны Китая в войне против Украины. Сотни военнослужащих страны-агрессорки прошли специальную боевую подготовку на нескольких закрытых базах прямо на территории Китая.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на слова осведомленного с вопросом чиновника ЕС.

Тайная подготовка и реакция Пекина

Европейскому Союзу удалось установить, что российские военные тренировались на нескольких различных локациях в Китае. Соответствующая информация официально подтверждена специальными службами ЕС.

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Европейский чиновник подчеркнул, что Пекин продолжает отрицать факт любого учения солдат агрессора. Но, несмотря на отрицание КНР, официальный Брюссель утверждает, что имеет доказательства этого военного сотрудничества.

По словам источника, боевую подготовку уже прошли сотни русских военных. Многие из них после этого оказались на фронте на территории Украины.

Последствия для отношений и оборонной промышленности

Разоблаченные факты прямой военной помощи Пекина в Москве станут ключевой темой обсуждения на встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза. Это заседание запланировано на понедельник, 15 июня.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрят будущее политических и экономических отношений между ЕС и КНР в свете новых обстоятельств. Они также поднимут вопрос о надежности европейской оборонной промышленности.

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Отдельным пунктом повестки дня станет анализ критической зависимости оборонного сектора ЕС от китайских поставщиков. Европейские лидеры планируют рассмотреть возможность прекращения такого сотрудничества в целях укрепления собственной безопасности.

Напомним, Россия и Китай разрабатывают новые общие проекты в военно-технической и энергетической отраслях. В то же время в Кремле уверяют, что такое сотрудничество якобы не направлено против третьих стран.

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