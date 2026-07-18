Китай тренируется бить по кораблям и базам США: детали Daily Star

Китайский корабль. Фото иллюстративное / © Getty Images

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Китай занялся сооружением точных полноразмерных макетов американских военных кораблей, истребителей и стратегических объектов Тайваня в пустыне Такла-Макан (на западе КНР). Обнародованные спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Пекин использует эти копии как мишени для отработки высокоточных ракетных ударов на фоне роста геополитического напряжения.

Об этом пишет британская газета Daily Star.

Кроме того, появились признаки того, что армия Китая рассматривает возможность нападения на столицу Тайваня — Тайбэй, поскольку они построили модели ключевых правительственных структур и президентского дворца Тайваня в натуральную величину.

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«Невероятная точность этих макетов свидетельствует об очень специфической направленности на конкретных противников, а не об общем развитии военного потенциала», — говорит Дэмиен Саймон, исследователь геопространственной разведки компании The Intel Lab.

Кроме практических военных учений эксперты отмечают, что создание этих физических копий действует как сигнальное устройство, направленное на потенциальных международных врагов.

«Это послание Японии: „Если будет сражение, вы будете в нем участвовать“. Это послание США: „Если вы попытаетесь вмешаться, мы нанесем удар по вашим базам“. А Тайваню — что „мы тренируемся захватить вашу столицу“, — сказал Томас Шугарт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и бывший командир подлодки ВМС США.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай могут накопить тысячи гиперзвуковых ракет.

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