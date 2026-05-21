Китай учил элитные войска РФ для войны в Украине: новые детали тайного соглашения Си и Путина

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

Китайские военные якобы проводили секретные учения для российских солдат, часть из которых после этого участвовала в боевых действиях против Украины.

Об этом пишет немецкое издание WELT со ссылкой на секретные документы европейских разведслужб.

По данным издания, в конце 2025 года Народно-освободительная армия Китая организовала тайные учебные программы для нескольких сотен российских военнослужащих на шести военных базах в КНР. Участие в них принимали россияне разных рангов и возраста — от родившихся в 1970-х до военных 2001 года рождения.

После завершения оперативной и тактической подготовки десятки российских солдат, как утверждается, были вовлечены в боевые операции в Украине уже в начале 2026 года. Некоторые из них занимали командные должности.

Среди проходивших подготовку в Китае якобы были и представители российского элитного подразделения беспилотников «Рубикон». Это подразделение активно применяет дроны на фронте и, по оценкам военных аналитиков, может оказывать существенное влияние на ситуацию на отдельных участках боевых действий.

Что именно отрабатывали российские военные

По информации WELT, основной упор во время учений делали на использовании беспилотных систем, радиоэлектронной борьбе против дронов и современных боевых симуляций.

Российские военные тренировались как на виртуальных симуляторах, где боевые сценарии отрабатывались на экранах, так и практически на курсах по применению дронов в специально оборудованных помещениях.

Китай является одним из мировых лидеров в сфере беспилотных технологий. Его армия имеет широкий спектр разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и дальнобойных БПЛА, а также современные системы противодействия беспилотникам. Кроме того, КНР активно разрабатывает наземные боевые роботизированные системы.

Сотрудничество было двусторонним

По данным европейских разведслужб, военное сотрудничество между Москвой и Пекином не ограничивалось обучением россиян в Китае. В 2025 году около 600 военных Народно-освободительной армии Китая также проходили подготовку в России.

Их обучали работе с бронетанковыми подразделениями, артиллерией, инженерными системами и противовоздушной обороной. Учения проходили на разных военных базах РФ и, по данным источников, были строго засекречены.

Военнослужащим обеих сторон якобы предписывали не покидать казармы в течение всего периода подготовки, чтобы не привлекать внимание.

Почему это важно для Украины

Раскрытые детали подвергают сомнению заявления Пекина о нейтралитете в войне России против Украины. Формально Китай продолжает позиционировать себя как посредника и великое государство, якобы не являющееся стороной конфликта.

Впрочем, по оценке экспертов, обучение российских военных, а также масштабные поставки в РФ товаров двойного назначения усугубляют сомнения в реальной нейтральности Китая.

Военный эксперт Нико Ланге считает, что подобные совместные учения демонстрируют «единый фронт против Запада», даже если Пекин публично продолжает говорить о нейтралитете.

Австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер рассматривает это как часть долгосрочной стратегии Китая. По его словам, Пекин годами действует в серой зоне, поставляя России и Ирану товары двойного назначения — чипы, двигатели, аккумуляторы и другие компоненты, которые могут использоваться в военной сфере.

Что Китай получает от России

По оценкам аналитиков, Пекин заинтересован не только в сотрудничестве с Москвой, но и в изучении реального опыта войны против западного оружия.

Китай, по утверждению источников, внимательно анализирует применение западной военной техники в Украине. Особый интерес для него представляют программное обеспечение, сенсоры, электронные компоненты и обломки западных систем вооружения.

«Китай получает от России то, что ни один другой партнер не может предложить: прямой боевой опыт против западных систем вооружения», — пояснил Нико Ланге.

Маркус Райснер также считает, что именно этот опыт чрезвычайно ценен для китайской армии. По его словам, Россия и Иран передают Пекину практические данные об использовании западного оружия, его сильных и слабых местах, а Китай взамен поставляет технологические компоненты.

Тайваньское измерение соглашения

Отдельное внимание в материале WELT уделено возможным последствиям этого сотрудничества для Тайваня.

По данным издания, Китай договорился о закупке российской воздушно-десантной техники, в том числе машин БМД-4М, 2С25М и БТР-МДМ. Их снабжение ожидается в течение 2026 года.

Количество техники, по оценкам европейских разведслужб, невелико, однако ее тип может быть важным. Такие машины потенциально подходят для сценариев десантных операций, в частности, в случае возможного вторжения против Тайваня.

Китай, по данным WELT, получает не только саму технику, но и соответствующее обучение от российских инструкторов.

Зависимость России от Китая растет

Военное сотрудничество между Москвой и Пекином показывает, как изменился баланс в их отношениях. Если раньше Китай в значительной степени зависел от российского оружия, то теперь Россия все больше нуждается в китайских технологиях, компонентах и промышленной поддержке.

Россия все еще поставляет Китаю отдельные виды вооружений и техники, включая авиационные двигатели, системы ПВО и некоторое морское вооружение. В то же время именно Пекин получает все больше рычагов влияния на Москву, которая из-за войны войны против Украины и санкции Запада оказалась в более глубокой зависимости от китайской поддержки.

Посольства России и Китая, по данным WELT, не ответили на запросы издания по комментариям.

Подготовка Китаем российских военных: что известно

Ранее Reuters со ссылкой на секретные документы и данные европейских разведок сообщило, что Китай мог тайно подготовить около 200 российских военных на своих базах.

По данным агентства, обучающая программа касалась прежде всего использования беспилотников, обхода средств радиоэлектронной борьбы и современной тактики применения дронов на поле боя.

Информация о таких учениях, как утверждает Reuters, содержится в двуязычном российско-китайском соглашении, подписанном военными чиновниками двух стран в Пекине 2 июля 2025 года.

Ответ Китая

После публикаций о якобы тайном учении российских военных в Китае официальный Пекин отрицал свою вовлеченность в подготовку армии РФ для войны против Украины.

В МИД КНР заявили, что Китай в вопросе войны России против Украины придерживается «объективной и беспристрастной позиции» и якобы выступает за мирные переговоры. В то же время в Пекине призвали «не разжигать конфронтацию» и не перекладывать ответственность на других.

