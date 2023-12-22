Китай угрожает Филиппинам военной силой: между ними обострился территориальный спор

Китай претендует на суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем, что создает спор с Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Тайванем и Брунеем.

Китай продолжит военное давление на Филиппины на фоне спора по суверенитету в Южно-Китайском море. К нему могут быть привлечены силы США, защищающие своего партнера по договору.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает AP.

Как пишут государственные китайские СМИ, в телефонном разговоре 21 декабря со своим филиппинским коллегой Энрике А. Манало Ван "предупредил, что если филиппинская сторона неправильно оценит ситуацию, пойдет по собственному пути или даже вступит в сговор с недоброжелательными внешними силами, чтобы продолжать создавать проблемы, Китай будет защищать свои права в соответствии с законом и будет решительно реагировать".

Китай претендует на суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем

Эти заявления главы МИД прозвучали после того, как Китай мобилизовал свою береговую охрану и морскую милицию для блокирования миссий поставок на Филиппинах, которые поддерживают там своих солдат и рыбаков. Китай претендует на суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем. Это один из важнейших водных путей в мире для судоходства, что создает спор с Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Тайванем и Брунеем, сохраняющими свои претензии на острова, рифы и подводные ресурсы в регионе.

В чем Китай обвинил Филиппины

В особо резких комментариях Ван обвинил Филиппины в том, что они "изменили свою прежнюю политическую позицию, отказались от своих обещаний, спровоцировали проблемы на море и подорвали легитимные и законные права Китая".

"Отмечая, что двусторонние отношения сейчас стоят на развилке, и их будущее еще не решено, Ван сказал, что филиппинская сторона должна действовать осторожно", – сообщило официальное китайское государственное медиа "Синьхуа".

"Вместо того чтобы продолжать идти в неправильном направлении, филиппинская сторона должна как можно быстрее вернуться на правильный путь, поставив главным приоритетом должное решение текущей морской ситуации", — процитировало издание министра.

В то же время Ван не сообщил подробности о том, от каких соглашений Манила якобы отказалась.

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В пресс-службе главы МИД Филиппин Энрике Манало описали разговор как "откровенный обмен", заявив, что стороны достигли "более четкого понимания наших соответствующих позиций по ряду вопросов".

Обострение между Китаем и Филиппинами – что об этом известно

Территориальные споры в регионе обострились в связи с усилиями Китая укрепить свои территориальные претензии вопреки США и их союзникам – Филиппинам, Японии, Южной Корее и близкому партнеру Тайваню, который в КНР считают своей провинцией и угрожают аннексировать военной силой.

В начале декабря в спорном Южно-Китайском море с помощью водных пушек был взорван катер снабжения, на борту которого находился глава филиппинских вооруженных сил со своими войсками. Катер был оцеплен и столкнулся с кораблями китайской береговой охраны.

В то же время Китай обвинил США в том, что они поощряют Филиппины – своего союзника по договору – провоцировать Пекин в своих целях. В то же время Китай не предоставил прямых доказательств этого.

Кроме использования водных орудий, филиппинские чиновники заявили, что китайские корабли береговой охраны использовали лазер военного класса, который повлек за собой временную потерю зрения у филиппинских членов экипажа и был вовлечен в опасные маневры блокировки и затенения, что повлекло за собой незначительные столкновения.

Отметим, что США обязаны защищать Филиппины от нападения по договору 1951 года. Это обещание усилилось с избранием президентом страны Фердинанда Маркоса-младшего. Недавно он заявил, что ситуация в Южно-Китайском море "стала ужаснее", поскольку Китай расширяет свое присутствие.

По словам Маркоса, Китай проявил интерес к атоллам (коралловым островам) и мелям, которые расположены "все ближе" к побережью Филиппин. Ближайший атолл расположен примерно в 60 морских милях (111 км) от берегов страны.

Напомним, в октябре президент США Джо Байден предупредил Китай, что Штаты будут защищать Филиппины в случае любой атаки в Южно-Китайском море. Заявление Байдена последовало после того, как китайские военные заблокировали филиппинский корабль в море.

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