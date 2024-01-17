Китай умышленно избежал встречи в Давосе премьер-министра Ли Цяна с Зеленским — Politico

Источники издания утверждают, что Пекин игнорирует встречи с украинскими чиновниками по требованию России.

Китай намеренно отказывается от дипломатических контактов с представителями украинского правительства в угоду Кремлю. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр КНР Ли Цян тоже избежал встречи с президентом Зеленским.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников США.

Один из собеседников издания сказал, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время их взаимных визитов в Швейцарию.

Другой высокопоставленный чиновник США заявил, что Китай отказался от встреч с украинскими чиновниками после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические встречи с Украиной.

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В то же время, неназванный украинский чиновник отрицал эту характеристику, заявив, что в расписании делегации не было встречи с китайскими официальными лицами и что Киев никогда о ней не просил. Китайские чиновники не ответили на запрос о комментарии.

Высокопоставленный чиновник Европейского Союза сказал, что ЕС призвал Китай возобновить прямой контакт с Зеленским, отметив, что встреча с Ли в Швейцарии была бы положительным шагом.

"Это последний признак того, что Китай не намерен добиваться прекращения полномасштабной войны президента России Владимира Путина против Украины. Вместо этого он принял сторону России, обеспечивая ее силы материалами для военного использования, которые поддерживали военные усилия Москвы, несмотря на давление и санкции Запада”, — говорится в публикации.

Напомним, в 2023 году товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда, между Пекином и Москвой укрепляются экономические связи.

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