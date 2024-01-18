Китай усилил активность вокруг Тайваня: зафиксированы 18 самолетов и истребители

Тайвань заявил о первой большой военной активности Китая после выборов на острове.
Минобороны Тайваня сообщило, что 17 января обнаружило 18 самолетов ВВС Китая, действовавших вокруг острова и осуществлявших "совместное патрулирование боевой готовности" с китайскими военными кораблями.
Об этом пишет Reuters.
Министерство обороны сообщило, что около 19:50 в среду было обнаружено 18 самолетов, в том числе истребители Су-30, действовавшие у северного и центрального Тайваня и на юго-западе острова.
В ведомстве добавили, что 11 из этих самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива или районы поблизости, работая с китайскими военными кораблями для проведения "общего патрулирования боевой готовности".
Средняя линия пролива когда-то служила неофициальным барьером между двумя сторонами, но теперь китайские самолеты регулярно пролетают над ней. Пекин не признает существование линии.
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В ответ на китайскую военную активность Тайвань направил свои силы для наблюдения.
"Военные будут продолжать укреплять свои возможности самообороны в соответствии с угрозами противника и потребностями самообороны, а также реагировать на региональные угрозы", — сообщили в Минобороны Тайваня.
От Министерства обороны Китая не было немедленного ответа.
Напомним, 14 января стало известно, что победу на президентских выборах на Тайване одержал Лай Чинте – нынешний вице-президент. Китай назвал гонку "выбором между войной и миром".
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