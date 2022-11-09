"Китай усилит подготовку своего войска к любой войне" — Си Цзиньпин

По словам Цзиньпиня, в мире все быстрее происходят эпохальные изменения.
Китай намерен укрепить боеготовность своей армии из-за нестабильной ситуации с безопасностью.
Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.
По его словам, Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне. Он объяснил, что эти меры нужны, мол, потому, что безопасность Китая становится "все более неуверенной и нестабильной".
"Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне", — сказал Цзиньпин.
Си Цзиньпин также отметил, что командование армии Китая должно способствовать внедрению инноваций в войсках и формировать надежные механизмы для того, чтобы китайские силы могли эффективно участвовать в противостояниях.
"В мире все быстрее происходят эпохальные изменения. В этой связи усиливается неопределенность и дестабилизирующие факторы, отражающиеся на безопасности КНР. Нужно твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей родины", — добавил он.
Тем временем первая женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что вторжение Китая на Тайвань может произойти уже в ближайшее время. По ее словам, это не просто слова и не нагнетание ситуации. Она говорит, что Тайвань должен наращивать потенциал для своей защиты, но поскольку это остров, туда трудно будет доставить помощь в случае военных действий. Поэтому Тайвань сейчас нуждается в поддержке.
Кроме того, адмирал ВМС США Майкл Гилдей предупредил о возможном вторжении Китая в Тайвань уже в этом году. По его словам, Вооруженные силы Штатов должны быть готовы ответить на это.
Подробно о том, почему враждуют Китай и Тайвань, читайте по этой ссылке.
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