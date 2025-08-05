Китай ускоряет создание стелс-истребителей: новые фото появились в сети

Пекин опробовал новый тип стелс-платформы, которая может оказаться боевым истребителем шестого поколения. / © Twitter

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В сети появились фотографии, вероятно, подтверждающие испытания нового китайского истребителя, конструкция которого не имеет вертикального «хвостового оперения». Эта «бесхвостая» платформа стала уже третьей подобной разработкой, свидетельствующей об активных усилиях Китая в создании стелс-авиации нового поколения.

Об этом пишет The Aviationist.

Изображения неизвестной модели самолета сделаны с разных ракурсов, некоторые непосредственно снизу, когда тот пролетал над головой фотографа. Они достаточно четки, чтобы идентифицировать ключевые особенности.

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Эксперты предполагают, что Китай испытывает бесхвостые самолеты с разным расположением воздухозаборников и нагрузкой на крылья. Это позволяет найти оптимальный баланс между малозаметностью, сверхзвуковой эффективностью и управляемостью без хвостовых деталей.

Новые фото подтверждают наличие двухсегментной задней кромки крыла. Эта геометрия, вероятно, призвана улучшить аэродинамические характеристики на трансзвуковых скоростях. Истребитель, вероятно, двухмоторный, на что указывают два воздухозаборника.

Стратегические последствия

Современные малозаметные истребители должны минимизировать элементы, хорошо отражающие радиолокационные сигналы. Отсутствие вертикального хвостового «оперения», являющегося одним из крупнейших радиолокационных отражателей, значительно повышает стелс-характеристики самолета. Однако это создает вызовы для стабильности и управляемости, которые решаются с помощью новейших систем управления полетом, датчиков или управляемого вектора тяги.

Тот факт, что Китай испытывает бесхвостые сверхзвуковые самолеты, свидетельствует о его высоком уровне уверенности в разработке таких технологий. Хотя США также работают над собственными аналогичными проектами, китайская программа показывает ускоренные темпы. Китай, судя по всему, одновременно тестирует несколько самолетов, что позволяет ускорить процесс обучения и разработки.

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Будет ли конечным продуктом пилотируемый истребитель шестого поколения, новый беспилотник или комбинация обоих, эти испытания посылают четкий сигнал: Пекин активно развивает свои авиационные технологии.

Напомним, США, Китай и Россия запускают космическую гонку за строительство ядерного реактора на Луне. Тот, кто первым построит подобный объект на поверхности спутника Земли, получит ключ к контролю над космической территорией.