Китай увеличил количество ядерного оружия: в США сделали заявление

По оценкам Пентагона, на май 2023 года Китай имел более 500 ядерных боеголовок.
В 2023 году Китай увеличил свой ядерный потенциал и продолжает производить оружие.
Об этом говорится в отчете Министерства обороны США.
"КНР четко заявила о своих амбициях усилить свой "стратегический сдерживающий фактор" и продолжал в течение 2022 года ускорять модернизацию, диверсификацию и расширение своих ядерных сил, а также развитие своего киберпространства, космоса и контркосмические возможности", — говорится в отчете.
По оценкам Пентагона, по состоянию на май 2023 года Китай имел более 500 ядерных боеголовок, что превысило предыдущие прогнозы. Министерство обороны оценивает, что КНР к 2030 году, вероятно, будет более 1000 ядерных боеприпасов.
Кроме того, в Пентаноне сообщают, возможно, Китай изучает разработку межконтинентальных ракетных систем с обычным вооружением, которые позволили бы КНР угрожать "ударами по целям в континентальной части Соединенных Штатов".
Напомним, согласно отчету Конгресса, США не готовы к ядерному вызову со стороны России и Китая.
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