Китай увеличил военную активность вокруг Тайваня – КНР активизировала самолеты и корабли

Тайвань сообщает об увеличении активности военных самолетов и кораблей Китая вокруг острова.

Власти Тайваня 23 декабря сообщили об активности китайских военных самолетов и кораблей вокруг острова. Самолеты КНР, в частности пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом пишет Reuters.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в 13:30 в субботу, 23 декабря, по местному времени были обнаружены истребители J-10, J-11 и J-16, а также самолеты раннего предупреждения в воздушном пространстве к северу, центру и юго-западу Тайваня.

Десять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и районы вблизи нее, работая с китайскими военными кораблями для проведения "общего патрулирования боевой готовности", заявило министерство.

"Средняя линия" когда-то служила неофициальной границей между двумя сторонами, но теперь китайские самолеты регулярно пролетают над ней.

Тайвань направил свои силы для мониторинга, отметили в министерстве.

Китай не комментирует свою недавнюю военную активность вблизи Тайваня. Ранее КНР заявлял, что такие действия направлены на предотвращение "заговора" между тайваньскими сепаратистами и Соединенными Штатами и защиту территориальной целостности Китая.

В Тайване продолжается предвыборная кампания перед президентскими и парламентскими выборами, которые состоятся 13 января.

Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, уже четыре года жалуется на регулярные китайские военные патрули и учения вблизи острова.

Правительство Тайваня, неоднократно предлагавшее переговоры с Китаем, отвергает претензии Пекина на суверенитет и говорит, что только жители острова могут решать свое будущее.

Напомним, Китай предупредил Байдена, что захватит Тайвань.

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