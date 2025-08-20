Китайская атомная подводная лодка / © Associated Press

Реклама

Наряду с масштабным наращиванием обычной военной мощи, Китай начал быстрое увеличение размеров и возможностей своих ядерных сил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных экспертов и экспертов по контролю над вооружениями.

По данным американского «Бюллетеня атомных ученых», Китай расширяет и модернизирует свои арсеналы ядерного оружия быстрее, чем любая другая ядерная держава, и накопил уже около 600 боеголовок.

Реклама

В отчете этой некоммерческой организации говорится, что Китай строит около 350 новых ракетных шахт и несколько новых баз для мобильных пусковых установок.

По оценкам, китайские вооруженные силы имели около 712 пусковых установок для ракет наземного базирования, но не все были предназначены для ядерного оружия. Из этих пусковых установок 462 могут быть загружены ракетами, «которые могут достичь континентальной части Соединенных Штатов», говорится в сообщении.

В бюллетене говорится, что многие пусковые установки предназначены для ракет малой дальности, которые способны атаковать региональные цели, но большинство из них не были предназначены для ядерного удара.

Оценки Пентагона

В своем ежегодном отчете о военной мощи Китая Пентагон оценил, что к 2030 году вооруженные силы Китая будут иметь более 1000 оперативных ядерных боеголовок.

Реклама

При этом Китай стремится создать большую силу, начиная от маломощных высокоточных ударных ракет до межконтинентальных баллистических ракет с взрывной мощностью в несколько мегатонн.

Пентагон предполагает, что, несмотря на публичную позицию Китая, его стратегия, вероятно, включает возможное применение ядерного оружия первыми в ответ на обычные атаки, которые угрожают жизнеспособности его ядерных сил, командования и управления или которые приближаются к эффекту ядерного удара.

Пекин также, вероятно, рассмотрит возможность применения ядерного оружия первым, если поражение обычных войск на Тайване будет «серьезно угрожать» существованию коммунистического режима, говорится в отчете Пентагона, опубликованном в конце прошлого года.

Позиция Китая

Министерство обороны Китая заявило, что выступает против «любых попыток раздуть так называемую „китайскую ядерную угрозу“ с целью очернить и опорочить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество».

Реклама

В своей политике национальной обороны 2023 года Китай подтвердил свое давнее обещание не применять ядерное оружие первым ни при каких обстоятельствах. Так называемая политика «не применять первым» также включает обещание, что Китай не будет применять и не будет угрожать его применением против государства, не имеющего ядерного вооружения.

Министерство обороны в Пекине заявило, что «ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать», поэтому Китай придерживается «ядерной стратегии самообороны и проводит политику неиспользования оружия первым».

Недавно, президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин не будет нападать на Тайвань, пока он находится в Белом доме.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предположил, что перед вторжением Китая на самоуправляемый остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к своему «младшему партнеру», президенту РФ Владимиру Путину, с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.

Реклама

Напомним, на военном параде в Пекине Китай покажет четыре новые противокорабельные ракеты, способные угрожать флоту США в Тихом океане.