Китай в десять раз увеличивает свой ядерный арсенал: ведется строительство более 200 новых ракетных шахт

Китай в десять раз увеличивает свой ядерный арсенал: ведется строительство более 200 новых ракетных шахт

Китайская армия станет второй в мире по количеству ядерных боеголовок, обогнав Россию.

Американские эксперты по ядерному оружию, которые использовали коммерческие спутниковые снимки, на протяжении последних двух месяцев обнаружили на территории Китая новые площадки, на которых ведется строительство ракетных шахт. Об этом сообщили в четверг, 5 августа, на информационном портале The Dispatch.

По данным исследователей, строительство ракетных шахт происходит на пустынной территории северо-западного Китая. На площади 800 квадратных метров будет размещено 230 пунктов запуска межконтинентальных баллистических ракет.

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По данным Федерации американских ученых (FAS), Китай планирует увеличить количество своих шахт в десять раз по сравнению с сегодняшним днем. Это наращивание ядерного вооружения называют самым большим со времени "холодной войны" и гонки вооружений между США и СССР.

Как отмечают американские эксперты, по количеству ядерных боеголовок Китай сможет обойти Россию, его арсенал межконтинентальных баллистических ракет будет составлять не менее половины от общего числа американских ядерных ракет.

Напомним, в докладе о глобальных угрозах в 2021 году, которую опубликовало Разведуправления Министерства обороны США, указано, что главные соперники Соединенных Штатов — Китай и Россия.

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