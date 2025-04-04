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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
560
Время на прочтение
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Китай в ответ поднял пошлины на товары из США: как отреагировал Трамп

Трамп говорит, что Китай «поступил неправильно», ответив на его пошлины.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на пошлины в ответ от Китая.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«Китай поступив неправильно, они запаниковали – а это единственное, чего они никак не могут себе позволить», – говорит Трамп.

Президент США добавил, что его политика никогда не изменится.

«Моя политика никогда не изменится. Для многих инвесторов, приезжающих в Соединенные Штаты и обладающих огромными суммами денег, это прекрасное время, чтобы стать богатыми», — отметил глава Белого дома.

Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. В частности, он обнародовал дополнительные 34% пошлин на все китайские товары, импортируемые в США, в дополнение к 20% пошлин, введенных ранее.

Китай объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США в ответ на пошлины Трампа.

Дата публикации
Количество просмотров
560
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