- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 560
- Время на прочтение
- 1 мин
Китай в ответ поднял пошлины на товары из США: как отреагировал Трамп
Трамп говорит, что Китай «поступил неправильно», ответив на его пошлины.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на пошлины в ответ от Китая.
Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.
«Китай поступив неправильно, они запаниковали – а это единственное, чего они никак не могут себе позволить», – говорит Трамп.
Президент США добавил, что его политика никогда не изменится.
«Моя политика никогда не изменится. Для многих инвесторов, приезжающих в Соединенные Штаты и обладающих огромными суммами денег, это прекрасное время, чтобы стать богатыми», — отметил глава Белого дома.
Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. В частности, он обнародовал дополнительные 34% пошлин на все китайские товары, импортируемые в США, в дополнение к 20% пошлин, введенных ранее.
Китай объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США в ответ на пошлины Трампа.