Китай в ответ поднял пошлины на товары из США: как отреагировал Трамп

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на пошлины в ответ от Китая.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«Китай поступив неправильно, они запаниковали – а это единственное, чего они никак не могут себе позволить», – говорит Трамп.

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Президент США добавил, что его политика никогда не изменится.

«Моя политика никогда не изменится. Для многих инвесторов, приезжающих в Соединенные Штаты и обладающих огромными суммами денег, это прекрасное время, чтобы стать богатыми», — отметил глава Белого дома.

Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. В частности, он обнародовал дополнительные 34% пошлин на все китайские товары, импортируемые в США, в дополнение к 20% пошлин, введенных ранее.

Китай объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США в ответ на пошлины Трампа.