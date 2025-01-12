Китай внезапно начал строить флот специализированных барж, пригодных для высадки на Тайване — СМИ

Китай строит пять новых барж специального назначения для амфибийных высадок, которые позволят выгружать танки прямо на дороги Тайваня.

Об этом сообщило издание Naval News.

Стало известно, что наблюдающие за китайскими верфями аналитики обороны заметили увеличение количества определенного типа судов.

Как пишет издание, к югу от Китая было зафиксировано несколько особых и необычных барж, по меньшей мере 3, но, вероятно, 5 или более. Эти баржи имеют необычно длинные дорожные мосты, простирающиеся с их носов. Такая конфигурация делает их особенно актуальными для будущих высадок сил Китая на тайваньских островах.

Несколько источников иностранных СМИ подтвердили их строительство. Пожалуй, эти баржи, вероятно, предназначены для амфибийных высадок.

Каждая баржа имеет очень длинную платформу, простирающуюся с передней части. Длина этой платформы превышает 120 метров (393 фута), что позволяет достичь прибрежной дороги или твердой поверхности вне пляжа. Позади находится открытая платформа, позволяющая другим судам пришвартовываться и выгружать грузы. Некоторые баржи оснащены подъемными стойками, которые можно опустить для создания стабильной платформы даже в плохую погоду. При работе баржа будет функционировать как причал, позволяя выгружать грузовики и танки с грузовых судов.

Также сообщается, что Shipyard International (GSI) на острове Лунсюэ явилась ключевой частью расширения китайского флота. Это предприятие особенно известно строительством необычных судов, в том числе очень большого беспилотного надводного судна и легкого авианосца.

Эти баржи напоминают Малбери Харборс, построенные для союзнического вторжения в Нормандии во время Второй мировой войны. Как и тогда, эти баржи были построены очень быстро и по новым проектам. Хотя меньший прототип появился еще в 2022 году, серия этих барж появилась только недавно.

Возможен ли индикатор готовности к вторжению

Китай строит специализированные баржи для амфибийных саженцев, которые могут указывать на подготовку к вторжению на Тайвань. Эти суда, значительно больше гражданских аналогов, предназначены для быстрой доставки тяжелой техники, в частности танков, непосредственно на берег. С их помощью Китай может высаживаться на неподготовленные пляжи, усложняя оборону Тайваня. Баржи позволяют использовать новые места для высадки, минуя ограничения традиционных портов, и создают возможность для мобильного перемещения портов через пролив.

Напомним, Тайвань заявляет, что Китай почти удвоил количество своих военных кораблей вокруг острова за последние несколько дней.

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