Китай вооружает свою космическую станцию "охранными собаками": детали

Станция Тяньгун

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Китай активно разрабатывает роботизированных «охранников» для своей космической станции «Тяньгун». Эти автономные роботы на базе искусственного интеллекта оснащены небольшими двигателями и специальным механизмом стыковки — вероятно, «грейфером», который позволяет физически зацепить и оттолкнуть потенциально опасные объекты.

Об этом сообщило издание FastCompany.

В отличие от применения оружия направленной энергии или снарядов, которые могут вызвать образование опасного космического мусора и каскадный эффект столкновений, китайское решение имеет «дзен-подход». Задача роботов — идентифицировать потенциально опасные объекты (например, космический мусор или спутники), стыковаться с ними и менять их траекторию, отталкивая в безопасную сторону.

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В 2021 году Тяньгун вынужден был дважды экстренно маневрировать из-за риска столкновения со спутниками Starlink (Starlink-1095 и Starlink-2305). Китай подал жалобу в ООН, обвинив SpaceX в недостаточном контроле за своими аппаратами.

Космические амбиции Китая

Пекин уже давно вышел за рамки оборонительных стратегий, превратившись в одного из главных игроков в космической гонке. Китай создал собственные космические силы в 2024 году, поставив орбитальные операции на уровень ключевого элемента национальной безопасности. Демонстрируя мастерство в точных маневрах сближения и приближения (RPO), Китай отрабатывает тактики, которые могут иметь как оборонительный, так и наступательный характер.

Особое внимание вызывают экспериментальные спутники Shiyan-24C и Shijian-6, которые в рамках испытаний на низкой орбите осуществляли сложные взаимодействия на близких дистанциях. Такие операции создают новые стандарты ведения космических боевых действий, что заставляет США активизировать собственные космические программы и оборонные проекты, в частности амбициозный план «Золотой купол» с противоракетной обороной на орбите.

В то же время Россия продолжает разработку противоспутникового ядерного оружия, повышая уровень угрозы для международной космической инфраструктуры.

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Окончание срока действия ключевого договора СНВ-3 в феврале 2026 года без перспективы продления, а также прекращение переговоров США и Китая по контролю над вооружениями с июля 2024 года после продажи американского оружия Тайваню, создают опасную вакуумную ситуацию в сфере космической безопасности. Отсутствие четких международных правил и согласованных норм стимулирует гонку инноваций в оборонных космических технологиях, повышая риски конфликтов на орбите.

Новые системы, такие как китайские роботизированные корабли Tiangong и американские платформы Victus Haze, действуют в серой зоне Договора о космическом пространстве 1967 года, который запрещает только оружие массового уничтожения. Китай оправдывает активное использование оборонительных роботов, позиционируя их как «буксиры», что позволяет избежать прямых нарушений. Однако эти роботы могут не только защищаться, но и потенциально нейтрализовать вражеские спутники, что затрудняет разграничение между оборонительными и наступательными действиями.

Разведка на орбите усиливается: страны все чаще применяют спутники для близкого наблюдения за космическими объектами конкурентов, что повышает риск эскалации. Все это свидетельствует о том, что космическая война стала не только теоретической угрозой, но и реальностью с постоянным наращиванием потенциала ударных систем.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о тревожных данных относительно планов России разместить ядерное оружие в космосе.

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