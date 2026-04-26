Мир
394
1 мин

Китай возмущен из-за санкций против его компаний с помощью агрессии РФ

Речь идет о первом случае, когда ограничения Евросоюза напрямую затронули китайские структуры.

Игорь Бережанский
Флаг Китая

Флаг Китая / © Associated Press

Министерство торговли Китая заявило о «решительном протесте» в связи с включением китайских компаний в 20-й пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о первом случае, когда ограничения Евросоюза напрямую затронули китайские структуры. Под санкции попали компании, подозревающие в ЕС в поставке России товаров двойного назначения и компонентов для военно-промышленного комплекса.

В Пекине подчеркнули, что такое решение противоречит предварительным договоренностям между руководством Китая и ЕС и подрывает уровень доверия в отношениях сторон.

Министерство торговли КНР призвало Евросоюз немедленно исключить китайские компании из списка ограничений.

«Мы предпримем необходимые меры для защиты законных интересов китайских предприятий», — заявили в ведомстве.

В Пекине также возложили ответственность за возможные последствия для Европейского Союза.

Напомним, 20-й пакет санкций ЕС против России был принят 22 апреля. Кроме китайских компаний, ограничения коснулись и структур из других стран, которые, по данным ЕС, поставляют России критически важные технологии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, направленном против китайского нефтеперерабатывающего сектора и сети морских перевозчиков, помогающих Ирану экспортировать нефть.

Мы ранее информировали, что Евросоюз теоретически способен значительно усилить санкционное давление на Россию, в частности, путем блокирования ее «теневого флота» в Балтийском море, однако вероятность такого решения остается низкой.

