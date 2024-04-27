Китай возобновил военную активность у Тайваня после отъезда госсекретаря Блинкена из Пекина

С 9:30 утра по местному времени были обнаружены 22 китайских военных самолета Китая у Тайваня.

На следующий день после завершения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай на Тайване заявили о возобновлении военной активности КНР вблизи острова.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

В Минобороны Тайваня заявили, что с 9:30 утра по местному времени оно обнаружило 22 китайских военных самолета, в том числе истребители Су-30, 12 из которых пересекли срединную линию.

Когда-то она служила неофициальной границей между двумя сторонами, но теперь китайские военно-воздушные силы ее регулярно пересекают. Китай заявляет, что не признает существование линии.

Оборонное ведомство Тайваня отметило, что самолеты участвовали в «совместном патрулировании боевой готовности» с китайскими военными кораблями, добавив, что тайваньские самолеты и корабли отреагировали «надлежащим образом», не предоставляя других подробностей.

Министерство обороны Китая эту ситуацию не прокомментировало.

Вооруженные силы Тайваня хорошо оснащены и хорошо подготовлены, но уступают китайским, особенно военно-морские и военно-воздушные силы, почти ежедневно реагирующие на китайские миссии, добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Японцы готовятся к возможной агрессии со стороны Китая.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Тайване пройдут ежегодные военные игры, на которых отработают сценарии нападения Китая на остров.

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