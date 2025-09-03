Китай впервые показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61

DF-61 / © Фото из открытых источников

Китай представил новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61, установленную на восьмиколесной мобильной платформе. Ее появление стало неожиданностью даже для военных аналитиков, ведь информация о новой разработке появилась всего за несколько часов до парада в соцсетях.

Об этом сообщает CNN.

JL-1. / © Фото из открытых источников

В ходе демонстрации DF-61 сопровождались другие виды стратегического вооружения: баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, подводная JL-3 с межконтинентальной дальностью полета, а также модернизированная наземная версия DF-31.

Как сообщило государственное агентство "Синьхуа", впервые была продемонстрирована так называемая система "три в одном" - стратегические ядерные силы Китая, включающие сухопутные, морские и воздушные базы. Власти Пекина назвали это "стратегическим козырем" для защиты суверенитета и национального достоинства страны.

