Китай впервые показал вид своей космической станции на орбите: фото

Космическое агентство Китая опубликовало первые фото собственной орбитальной станции "Тяньгун", сделанные на высоте примерно 400 километров.

Как сообщается, фотографии были сделаны экипажем космического корабля "Шэньчжоу-16" вскоре после того, как он покинул станцию.

"Астронавты держали камеры высокой четкости, когда они облетали космический корабль, чтобы сфотографировать сборку космической станции", — сообщили в китайском космическом агентстве.

В сообщении отметили, что это первый случай, когда на орбите было получено полномасштабное изображение космической станции на фоне Земли.

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Известно, что китайский экипаж космического корабля "Шэньчжоу-16" находился на орбите около пяти месяцев, где проводил различные научные эксперименты. Возвращение астронавтов с орбиты произошло еще 30 октября, при этом капсула совершила жесткую посадку в пустыне Гоби из-за неисправности парашюта.

Название станции "Тяньгун" в переводе с китайского означает "небесный дворец". Она состоит из трех модулей, запущенных на орбиту в апреле 2021 года, в июле и в октябре 2022 года. Станция имеет длину 55 метров и весит около 70 тонн, что делает ее примерно в пять раз меньше Международной космической станции.

Строительство станции было завершено в прошлом году, но изображения были обнародованы только на этой неделе.

Напомним, ученые из Китайской академии наук заявили о том, что на космической станции "Тяньгун" впервые были выращены стволовые клетки крови человека.

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