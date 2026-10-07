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Китай впервые заговорил о чуме в России и заявил о контактах с Москвой
Пекин заявил, что поддерживает связь с Москвой по этому вопросу.
Китай впервые прокомментировал сообщение о вероятном случае легочной чумы в Сибири.
Об этом сообщил спикер МИД Китая Го Цзякунь, пишет Bloomberg.
На фоне беспокойства по поводу распространения инфекционных заболеваний в Пекине заявили, что поддерживают связь с Россией по этому вопросу.
«Китай и Россия поддерживают тесную коммуникацию и сотрудничество в сфере профилактики и контроля инфекционных заболеваний, в частности чумы», — ответил представитель дипведомства, отвечая на вопрос, проинформировала ли Москва об инциденте.
В то же время, издание отмечает, что более месяца назад учреждение в Иркутске завершило совместное с КНР испытание по реагированию на чрезвычайные ситуации по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. Российские и китайские участники также обсудили, как мониторить и контролировать распространение заболеваний в своих приграничных регионах.
Чума в России — что известно
В СМИ появилась информация о том, что в Иркутской области произошел случай смерти от чумы. В Иркутской области скончалась 28-летняя лаборантка, которая могла заразиться после того, как во время работы разбил пробирку с возбудителем опасной инфекции. Ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, но через несколько дней она умерла.
После ее смерти власти Иркутской области приняли карантинные меры — ограничения ввели в нескольких медицинских учреждениях региона. Впрочем, в Кремле проблемы не видят и даже поспешили успокоить россиян и посоветовали доверять «исключительно официальную информацию» от Роспотребнадзора.
В то же время ВОЗ бьет тревогу. Глава Тедроса Адханом Гебреесус призвал Россию обеспечить полную прозрачность относительно возможной гибели лаборантки в Сибири от легочной чумы.