Китай все больше расходится с Россией в том, как должна закончится война в Украине — ISW

Американские аналитики считают, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" из России и все больше расходится с Кремлем в том, как должна закончится война в Украине.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

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"Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и директором Коммунистической партии Китая управления Центральной комиссии по иностранным делам Ван И после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией по предложенному урегулированию для прекращения войны" , – отметили аналитики.

В ISW обратили внимание, что в МИДе России и Китая по-разному отразили разговор Лаврова и Вана.

" В российском МИД сообщили, что Лавров и Ван "коснулись ряда "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", а в МИД Китая сообщили, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" о войне. свидетельствовать о том, что Кремль становится недоволен постоянными усилиями Китая продвигать свой мирный план на международных форумах, что согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, как хочет Кремль", — говорится в сообщении.

Ранее в ISW сообщали, что саммит в Саудовской Аравии показал трещину в отношениях Китая и РФ.

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