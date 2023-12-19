Китай всколыхнуло мощное землетрясение: появились жуткие видео, как складываются дома

В двух провинциях Китая поздно вечером 18 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. По состоянию на утро известно о 118 погибших и сотнях пострадавших.

Об этом пишет BBC News.

Власти сообщили, что два человека погибли в Цинхае, впоследствии количество погибших возросло — до 13. Около 105 человек также погибли в Ганьсу.

Эксперт по землетрясениям Чэнь Хуэйчжун отметил, что землетрясение произошло в густонаселенном районе и много спали, когда подземные толчки начались посреди ночи. Потому много пострадавших.

Отмечается, что власти уже создали временные лагеря и места эвакуации для людей, которым пришлось покинуть свои дома. По словам официальных лиц Ганьсу, повреждено около 5000 зданий и сооружений.

Заместитель директора Центра спасательных команд Ганьсу "Голубое небо" сообщил местным СМИ, что одной из причин огромного ущерба инфраструктуре было то, что многие дома в этом районе были построены из глины и были очень старыми. Он добавил, что от 70 до 80% домов в пострадавших районах, по всей вероятности, будут непригодными для проживания.

Он также добавил, что количество жертв вырастет из-за минусовой температуры. По его словам, "слишком холодно, чтобы их выдержать", пока их найдут спасатели.

В Китае произошло мощное землетрясение: появились видео

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае на северо-западе страны произошло мощное землетрясение. Эпицентр зафиксирован на глубине 10 км.

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