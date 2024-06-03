Китай выдвинул России газовый ультиматум и загнал Путина в тупик — FT

Президент России Владимир Путни не смог договориться во время недавнего визита в Китай с лидером страны Си Цзиньпином о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

Об этом сообщили источники Financial Times.

Попытки России заключить с Китаем соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик из-за разногласий по ценам и объемам поставок, пишет издание.

По словам собеседников издания, Китай намерен платить за газ из "Силы Сибири-2" цену, близкую к внутренним ценам на топливо в России, стабильность которых обеспечивается государственными субсидиями. Кроме того, Пекин хочет закупать только небольшую часть из 50 миллиардов кубометров топлива, на поставки которого рассчитаны мощности газопровода.

Разногласия в этом вопросе привели к тому, что глава "Газпрома" Алексей Миллер не стал сопровождать президента России Владимира Путина во время его майского визита в Китай.

Отсутствие Миллера на столь серьезных переговорах было очень символическим, отметила в беседе с FT научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Жесткая позиция Пекина по поводу трубопровода демонстрирует то, как вторжение России в Украину делает Путина все более зависимым от китайского лидера Си Цзиньпина, отмечает издание.

Соглашение о "Силе Сибири-2" было одной из трех основных тем, которые Путин обсуждал с Си. Российский президент также попросил китайского лидера об усилении активности китайских банков в России и о неучастии Китая в мирной конференции в Швейцарии в июне.

31 мая Пекин объявил, что пропустит украинский саммит в Женеве.

Китай платит России за газ меньше, чем другим поставщикам — по средней цене $4,4 за миллион британских тепловых единиц по сравнению с $10 Мьянме и $5 Узбекистану, подсчитали исследователи CGEP на основе таможенных данных за 2019-2021 годы.

В те же годы Россия экспортировала газ в Европу по цене около $10 за миллион БТЕ, согласно данным, опубликованным российским центральным банком.

При этом экспорт "Газпрома" в Европу упал до 22 млрд кубометров в 2023 году по сравнению со средним показателем в 230 млрд кубометров в год за десятилетие до полномасштабного вторжения в Украину. Скорее всего, эти объемы сократятся еще больше, когда в конце этого года истечет срок действия соглашения с Украиной о транзите газа.