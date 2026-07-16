Китай выпускает человекоподобных роботов в реальный мир: зачем их отправляют к людям

Роботизированная рука

Реклама

Китай разворачивает тысячи человекоподобных роботов на заводах, складах и даже в жилых домах. Так разработчики собирают данные о работе машин в реальных условиях, чтобы научить их взаимодействовать с людьми и выполнять сложные задачи.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По темпам внедрения роботов Китай уже опережает США. При поддержке государства и инвесторов китайские стартапы отправляют свои машины на производство аккумуляторов, автомобилей, полупроводников и бытовой техники.

Реклама

Пекин рассчитывает, что развитие робототехники поможет стране усилить позиции в технологической конкуренции с США. Китай имеет преимущество благодаря мощному производству и развитым цепям снабжения, позволяющим быстро выпускать и тестировать большое количество роботов.

Сейчас китайская индустрия переходит от усовершенствования механики к развитию так называемого воплощенного искусственного интеллекта. Он должен позволить работам воспринимать окружающую среду, обучаться и самостоятельно действовать в ней.

Китайские и американские компании используют разные подходы к обучению машин. В Китае роботов чаще выпускают непосредственно на заводы и склады, где они работают с разными предметами и сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями. Американские разработчики больше полагаются на лабораторные симуляции и специально собранные обучающие данные.

По оценке Morgan Stanley, к 2050 году мировой рынок человекоподобных роботов может достичь 5 трлн долларов в год.

Реклама

Китайские власти также рассматривают роботов как способ компенсировать будущую нехватку работников из-за старения населения. По оценке Barclays машины потенциально смогут закрыть до 60% прогнозируемого дефицита рабочей силы.

К концу года Китай планирует установить на предприятиях 10 тысяч человекоподобных роботов. С начала года инвесторы, автопроизводители и государственные фонды вложили в отрасль не менее 100 млрд юаней, или около 14,8 млрд долларов.

Работ уже используют в логистических центрах, на заводах по производству аккумуляторов, автомобилей и электроники. Компания Agibot планирует в этом году разместить на предприятиях более тысячи машин, а к 2027 году увеличить их количество до 10 тысяч.

Главной проблемой остается нехватка обучающих данных. Работам нужно отдельно объяснять, как держать хрупкие предметы, ловить падающий стакан или безопасно передвигаться среди людей. Для этого может потребоваться десятки миллионов часов записей.

Реклама

Чтобы ускорить обучение, в Китае уже создали 64 специальных центра сбора данных, еще 20 строят. В них воспроизводят супермаркеты, офисы, дома, магазины и производственные линии.

Отдельные компании также отправляют роботов выполнять бытовые задания в настоящих домах. Разработчики надеются, что массовое тестирование среди людей поможет машинам быстрее адаптироваться к реальному миру.

К слову, шанхайский стартап DroidUp представил Moya – одного из самых реалистичных гуманоидных роботов. Он имеет «теплую» кожу (32–36 °C), модульную конструкцию с изменяющейся внешностью и имитацию анатомических структур (мышц, жира). Moya воспроизводит эмоции мимикой, поддерживает зрительный контакт и мягкую походку. Разработчики предлагают использовать этот труд в медицине и образовании.

Новости партнеров